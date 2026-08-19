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Cómo conseguir entradas para el VfB Stuttgart vs FC Koeln: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

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El VfB Stuttgart se enfrenta al FC Koeln en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas

El VfB Stuttgart se enfrenta al FC Koeln el viernes 4 de septiembre de 2026 en el MHPArena de Stuttgart. 

El Stuttgart afronta este partido con el objetivo de mantener una racha activa de seis encuentros sin perder ante el FC Koeln, después de una victoria por 3-1 en su anterior enfrentamiento directo. Ambos equipos llegan al choque en busca de impulso en el arranque de la temporada, con el Stuttgart intentando defender su registro como local en el MHPArena, mientras que el FC Koeln busca una importante victoria a domicilio para poner fin a la racha dominante de su rival.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el VfB Stuttgart vs FC Koeln, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del partido de Bundesliga entre VfB Stuttgart y FC Koeln?

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Bundesliga - Jornada 2
MHPArena

¿Cómo comprar entradas para el VfB Stuttgart vs FC Koeln de Bundesliga?

1. Venta oficial del club local (VfB Stuttgart)

  • Compra directamente a través de la web oficial de entradas del club anfitrión.
  • La venta se abre unas semanas antes del día del partido, con prioridad para los socios del club antes de abrirse al público general.
  • Si están agotadas, consulta el portal oficial de intercambio de entradas del club para reventas al precio original por parte de abonados.

2. Zona de la afición visitante (FC Koeln)

  • Los aficionados del equipo visitante deben comprar las entradas exclusivamente a través del portal oficial del club visitante para sentarse en la sección reservada para los seguidores visitantes.

3. Plataformas secundarias de entradas

  • Las entradas suelen poder encontrarse en mercados de reventa de terceros como StubHub, aunque los precios normalmente están por encima del valor nominal y la disponibilidad varía.

¿Cuánto cuestan las entradas para el VfB Stuttgart vs FC Koeln de Bundesliga?

Los precios estándar de las entradas para los partidos de Bundesliga en el MHPArena varían según la categoría del asiento y el canal de compra:

  • Precio oficial (valor nominal): directamente a través del club anfitrión, las entradas estándar suelen oscilar entre 15 € y 80 €, con las zonas de pie en el tramo más barato y las localidades centrales de asiento en el más alto.
  • Mercado de reventa: En mercados de terceros como StubHub, los precios parten aproximadamente de entre 60 € y 105 € para la entrada básica, y suben con la demanda a medida que se acerca el día del partido.

VfB Stuttgart vs FC Koeln de Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del VfB Stuttgart vs FC Koeln

El Stuttgart llega al inicio de la temporada de Bundesliga tras una pretemporada irregular, con tres victorias, un empate y una derrota en cinco amistosos. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Fulham el 15 de agosto, aunque la semana anterior había vencido por 3-1 al Everton. En esos cinco partidos, el Stuttgart marcó 17 goles y encajó cuatro, destacando especialmente un contundente 8-1 sobre el Kickers Offenbach.

La pretemporada del Koeln fue en líneas generales positiva. El equipo de Wagner ganó tres de sus últimos cinco partidos, empató uno y perdió uno, siendo su única derrota un 5-1 en la Bundesliga ante el Bayern de Múnich allá por mayo. Su encuentro más reciente terminó con dos victorias consecutivas ante la Real Sociedad, por 2-1 y 2-0, y además le endosó ocho goles sin respuesta al Bergisch Gladbach. El Koeln marcó 15 goles y encajó seis en esos cinco partidos.

VFB

VFB - Formulario

FSV
W0-5
OFC
W1-8
PAR
D2-2
EVE
W3-1
FUL
L1-0
Gol marcado (encajado)
18/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
KOE

KOE - Formulario

FCB
L5-1
BEG
W0-8
BSC
D2-2
RSO
W2-0
RSO
W2-1
Gol marcado (encajado)
15/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

VfB Stuttgart vs FC Koeln: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 14 de febrero de 2026, cuando el Stuttgart ganó 3-1 en el MHPArena en la Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos directos en la competición, el Stuttgart tiene el mejor balance, con tres victorias por una del Koeln, mientras que un partido terminó en empate. El Stuttgart ha marcado 11 goles en esos cinco duelos y ha encajado cinco.

Cara a cara

VfB StuttgartEmpateFC Colonia
4
1
0
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
F
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
F
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
F
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
F
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
F
11Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del VfB Stuttgart vs FC Koeln

En la clasificación actual de la Bundesliga, el VfB Stuttgart ocupa la 17.ª posición, mientras que el FC Koeln es 8.º.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AugsburgoAugsburgoFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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