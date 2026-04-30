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Cómo conseguir entradas para el Valencia-Barcelona: precios de LaLiga, información del partido, hora de inicio y más

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Cómo conseguir entradas para los partidos del Valencia y el Barcelona, incluyendo la hora de inicio y los detalles del partido

El Valencia recibe al Barcelona en Mestalla el domingo 24 de mayo. El partido cerrará la temporada, ya que el líder catalán busca sellar matemáticamente su título liguero.

El Valencia es 12.º en La Liga, mientras que el Barcelona, ya campeón con 11 puntos de ventaja, visita Mestalla.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y su precio.

¿A qué hora empieza el Valencia-Barcelona de LaLiga?

¿Cómo comprar entradas para el Valencia-Barcelona de LaLiga?

Hay varias opciones: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad.

La opción más fiable es adquirir las entradas a través de la sección «Entradas» de las páginas web oficiales de ambos clubes.

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales, o si quieres asegurarte una plaza antes de la venta oficial o conseguir entradas de última hora, quizá te interese recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

Valencia vs. Barcelona en LaLiga: todo lo que necesitas saber.

Valencia vs. Barcelona: Estado de forma

VAL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

BAR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5


Valencia vs Barcelona: historial reciente

VAL

Últimos partidos

BAR

0

Victorias

0

Empates

5

Victorias

4

Goles marcados

24
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
3/5


Clasificación del Valencia vs Barcelona


¿Qué esperar del Valencia-Barcelona?

La última jornada de La Liga en Mestalla enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos.

Para el Barcelona supone una vuelta de honor: el equipo de Hansi Flick ha arrasado con un juego ofensivo durante la primavera. Los blaugranas llegan en forma tras ganar 2-0 al Getafe el 25 de abril y 1-0 al Celta el 22.

El Valencia, ya salvo en la zona media de la tabla, busca cerrar la campaña con una buena actuación ante su afición. Los Che han demostrado ser fuertes en Mestalla, como muestra su victoria 2-1 sobre el Girona el 22 de abril. El Valencia buscará recuperar orgullo ante su afición y aprovechará la velocidad de Largie Ramazani frente a un Barça renovado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Valencia-Barcelona de LaLiga?

El precio de las entradas de LaLiga varía mucho.

La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas para adultos, jóvenes y mayores, aunque los tramos cambian según el equipo.

Además, la ubicación de los asientos dentro del estadio afecta mucho al precio de las entradas: las mejores vistas cuestan más. Muchos clubes también dividen los partidos por categorías, así que los duelos más destacados, como el derbi madrileño (Real Madrid-Atlético de Madrid) y El Clásico (Barcelona-Real Madrid), están en el nivel más alto y tienen precios más caros.

Precios de las entradas de La Liga 2025-26 por club

Club

Estadio y

Rango de precios de las entradas (adultos)

Alavés

Mendizorrotza

13 € - 59 €

Athletic de Bilbao

San Mamés

30 € - 110 €

Atlético de Madrid

Metropolitano

30 € - 150 €

Barcelona

Camp Nou

46 € - 149 €

Celta de Vigo

Balaídos

20 € - 80 €

Elche

Martínez Valero

25 € - 90 €

Espanyol

Estadio RCDE

30 € - 100 €

Getafe

Coliseum

40 € - 95 €

Girona

Montilivi

35 € - 64 €

Levante

Ciudad de Valencia

30 € - 90 €

Mallorca

Mallorca Son Moix

40 € - 95 €

Osasuna

El Sadar

40 € - 140 €

Rayo Vallecano

Vallecas

20 € - 90 €

Real Betis

La Cartuja

20 € - 90 €

Real Madrid

Santiago Bernabéu

20 € - 90 €

Real Oviedo

Carlos Tartiere

21 € - 75 €

Real Sociedad

Anoeta

25 € - 60 €

Sevilla

Ramón Sánchez-Pizjuán

45 € - 165 €

Valencia

Mestalla

30 € - 100 €

Villarreal

La Cerámica

20 € - 50 €

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