Turquía abre su campaña 2026/27 de la Liga de Naciones de la UEFA en casa ante Francia, antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras en el partido de vuelta en Burdeos en noviembre. Ambos encuentros forman parte de un exigente calendario del Grupo A1 de la Liga A, que también incluye a Italia y Bélgica, lo que da a los aficionados dos oportunidades de ver en acción a Francia ante una Turquía decidida a rendir por encima de lo esperado en la máxima categoría de la competición.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para el Turquía vs Francia, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Turquía vs Francia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Turquía vs Francia se disputa en el Kocaeli Stadium, con la hora de inicio aún por confirmar a medida que se acerque la fecha.

UEFA Nations League A - Jornada 1 25 sept 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Turquía vs Francia?

Las entradas para el partido de Estambul se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación Turca de Fútbol, con prioridad habitualmente para los miembros de la federación antes de que cualquier cupo restante salga a la venta general. Los canales oficiales de la FFF son igualmente la primera vía para el partido de vuelta en Burdeos.

Ticombo es la opción a seguir si las localidades en la web oficial están agotadas. Ofrece una amplia variedad de opciones de asientos para el partido inaugural en el Nef Stadium de Estambul, así como anuncios para el encuentro de vuelta en el Matmut Atlantique de Burdeos en noviembre.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este emparejamiento:

Venta general oficial – se abre después de que cierren los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada jornada de partido

Anuncios verificados – Ticombo obtiene entradas de una variedad de vendedores, lo que ofrece a los compradores un inventario más amplio una vez agotados los cupos oficiales

Entradas para aficionados visitantes – los cupos de Burdeos para los aficionados turcos desplazados se gestionan a través de los canales de la FFF y pueden ser limitados

Mercado secundario – Ticombo es la opción a seguir si las localidades en la web oficial están agotadas

Dado el perfil de este partido y el seguimiento global de Francia, se recomienda reservar pronto para ambos encuentros, especialmente para el estreno en Estambul.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Turquía vs Francia?

Los precios oficiales para el partido de Estambul se fijan a través de los canales de venta de la Federación Turca de Fútbol, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible al precio nominal mientras haya cupo. Los precios oficiales de la FFF se aplican del mismo modo para el partido de Burdeos.

Ticombo es la opción a seguir si las localidades en la web oficial están agotadas, y aquí tienes una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Asientos más baratos (Estambul): los anuncios empiezan actualmente en torno a los 147 $ para el estreno en el Nef Stadium, reflejando la fuerte demanda por un visitante de primer nivel como Francia

Asientos de gama media (Estambul): localidades centradas a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Partido de vuelta en Burdeos: los precios para el encuentro de noviembre en el Matmut Atlantique se confirmarán más cerca del partido, con un interés inicial que ya va en aumento en la propia lista de alertas de entradas del estadio

Como ocurre con cualquier partido en el que participa una de las principales selecciones de Europa, los precios pueden variar a medida que se acerca el día del encuentro, por lo que asegurar tu asiento más pronto que tarde suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Todo lo que necesitas saber sobre el Turquía vs Francia

Este emparejamiento forma parte de una dura campaña del Grupo A1 de la Liga A para ambas selecciones, junto a Italia y Bélgica. El partido de Estambul del 25 de septiembre abre la campaña de Turquía, mientras que la vuelta en Burdeos del 15 de noviembre podría resultar decisiva para las aspiraciones de ambas naciones de alcanzar los cuartos de final.

Algunas cosas que conviene saber sobre este enfrentamiento:

Un grupo duro – el Grupo A1 cuenta con tres de las selecciones más regulares de la élite europea junto a Turquía, lo que hace que cada punto tenga valor

Ventaja de jugar en casa en Estambul – Turquía tiene un sólido registro como local en sus últimos partidos oficiales, y una afición ruidosa añade una dificultad extra para los visitantes

Lo que hay en juego en el grupo – los resultados de ambos partidos influirán en la clasificación para los cuartos de final, así como en las implicaciones de ascenso y descenso

Para Francia, sumar puntos a domicilio en Estambul antes de recibir el partido de vuelta en Burdeos será una referencia importante de su campaña.

Turquía vs Francia, Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Forma de Turquía y Francia

Turquía llega a este partido con un balance reciente irregular, con dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con un resultado sin contabilizar en los datos disponibles. Su actuación más reciente fue un triunfo por 3-2 sobre Estados Unidos en el Mundial, un resultado que mostró su capacidad ofensiva. También venció 2-1 a Venezuela en un amistoso, pero las derrotas ante Paraguay (0-1) y Australia (0-2) durante la fase de grupos del Mundial pusieron de relieve vulnerabilidades defensivas. En sus últimos cinco partidos, Turquía marcó nueve goles y encajó seis.

Los últimos cinco partidos de Francia dejaron tres victorias y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-6 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, un duelo de muchos goles que subrayó tanto su amenaza ofensiva como su fragilidad defensiva. Venció 2-0 a Marruecos y 3-0 a Suecia en rondas anteriores, mientras que un triunfo por 1-0 sobre Paraguay en octavos de final mostró su resistencia. Francia marcó diez goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Turquía vs Francia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones terminó 1-1, en un partido de clasificación para el Campeonato de Europa disputado en octubre de 2019. Antes de eso, Turquía venció 2-0 a Francia en el partido de clasificación inverso en junio de 2019, una de las dos victorias del equipo local en los cuatro encuentros registrados. El resultado más contundente de Francia en este enfrentamiento fue un 4-0 en un amistoso en noviembre de 2000, cuando jugaba como visitante.

Clasificación de Turquía y Francia

En el Grupo 1 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, Turquía ocupa actualmente la cuarta posición, mientras que Francia es segunda.