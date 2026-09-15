Cómo conseguir entradas para el Turquía vs Bélgica: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Cuatro partidos disputados, dos por jugar. Después de medirse a Francia, Bélgica e Italia (dos veces) durante la primera parte de la fase de liga de la UEFA Nations League en septiembre/octubre, Türkiye recibirá a Bélgica y viajará para enfrentarse a Francia. Los Diablos Rojos llegarán a Izmir el jueves 12 de noviembre. Compra ya tus entradas para los próximos partidos de la Liga A de la UEFA Nations League.

Esta será solo la tercera vez que Türkiye juegue en el Gürsel Aksel Stadium, pero ha sido un campo propicio para los Ay Yildizlilar (Las Estrellas de la Media Luna), que ganaron en el recinto de Izmir en las dos anteriores ediciones de la UEFA Nations League, 3-1 contra Islandia en 2024 y 2-0 ante Lituania en 2022.

¿Volverán jugadores como Arda Güler, Kenan Yildiz y Orkun Kökçü a brillar para los locales? GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Türkiye vs Bélgica de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el partido de la UEFA Nations League entre Türkiye y Bélgica?

El Türkiye vs Bélgica se disputa en el Gürsel Aksel Stadium de Izmir el jueves 12 de noviembre, con inicio programado a las 20:00 (TRT).

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 12:00 Gursel Aksel Stadium

Cómo comprar entradas para el Türkiye vs Bélgica de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el Türkiye vs Bélgica se venden exclusivamente a través del socio principal de venta de entradas de la Federación Turca de Fútbol (TFF), normalmente Passo. Necesitarás crear una cuenta oficial en su plataforma.

Las entradas para estos partidos concretos de la fase de grupos de la Nations League 2026/27 salieron primero a la venta para socios prémium del club y titulares de tarjetas de peñas a finales de agosto, seguidos muy de cerca por la venta general al público a principios de septiembre.

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como Ticombo.

Transferencias garantizadas: cada compra en Ticombo está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Türkiye vs Bélgica de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales para el partido de la UEFA Nations League entre Türkiye y Bélgica partían de 10 € para admisión general a través del portal oficial de la Federación Turca de Fútbol (TFF).

Los distintos precios oficiales de las entradas y las secciones de asientos en el Gürsel Aksel Stadium son los siguientes:

Categoría 4 (detrás de las porterías) : entre 300 ₺ y 500 ₺ (aprox. 10-15 €), ubicadas en los fondos norte y sur.

Categorías 3 y 2 (gradas superiores este y oeste) : entre 600 ₺ y 1.200 ₺ (aprox. 18-35 €), con una vista elevada desde la banda.

Categoría 1 (grada baja oeste / zonas VIP) : entre 1.500 ₺ y 3.000 ₺+ (aprox. 45-90 €+), que cubren los mejores asientos bajos junto a la banda, cerca de los túneles de los jugadores y las áreas técnicas.

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección nacional cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como Ticombo para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Gürsel Aksel Stadium

El Gürsel Aksel Stadium, conocido oficialmente como Gürsel Aksel Sports and Healthy Life Center, es un estadio de fútbol turco de última generación y un complejo multifuncional situado en el barrio de Üçkuyular de Konak, Izmir.

Inaugurado en 2020 para servir como campo del equipo de la Süper Lig Göztepe S.K., el estadio combina a la perfección los estándares modernos de la UEFA con un diseño urbano residencial muy compacto.

Mucho antes de que se levantara la estructura moderna, el lugar albergaba el histórico campo de Göztepe S.K., inaugurado originalmente allá por la época de la fundación del club, en 1925. Con el paso del tiempo, el antiguo estadio dejó de poder dar soporte al fútbol profesional moderno y a la apasionada afición del club. En 2016, la estructura original fue demolida para dar paso a una renovación arquitectónica completa.

Momentos memorables en el Gürsel Aksel Stadium

La gran inauguración (2020) : Göztepe inauguró su casa con una gran victoria por 2-1 contra Beşiktaş. El jugador Halil Akbunar escribió su nombre en la historia al marcar el primer gol de la historia en el nuevo estadio.

Primera final de copa (2021) : la Federación Turca de Fútbol eligió el recinto para albergar la final de la Copa de Turquía. Beşiktaş levantó el trofeo tras vencer 2-0 al Antalyaspor bajo las luces de alta tecnología de Izmir.

El derbi de Estambul en Izmir (2023) : el estadio acogió su segunda final de la Copa de Turquía dos años después. El partido reunió a una enorme audiencia televisiva nacional, ya que el Fenerbahçe derrotó a su rival de ciudad, Istanbul Başakşehir, para hacerse con el título.

La pasarela panorámica de la azotea: el elemento más famoso del estadio es una pista pública para caminar de 650 metros construida directamente sobre el tejado. Está abierta a los residentes locales en los días sin partido y ofrece impresionantes vistas panorámicas sobre la bahía de Izmir.

Türkiye vs Bélgica en la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Türkiye vs Bélgica: forma reciente

Clasificación FIFA: Türkiye (#27) vs Bélgica (#8)

Puede que Türkiye ganara su último partido de grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en verano, contra los coanfitriones Estados Unidos, pero resultó ser demasiado poco y demasiado tarde, ya que las derrotas anteriores ante Australia y Paraguay significaron que no lograra clasificarse para las rondas eliminatorias.

Los aficionados belgas vivieron una montaña rusa de emociones durante el Mundial. Bélgica compensó dos decepcionantes empates contra Egipto e Irán con una contundente victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda para avanzar a las últimas fases.

Más victorias frente a Senegal y Estados Unidos prepararon un choque de cuartos de final con España. A pesar de llegar al descanso igualada con la que acabaría siendo campeona del mundo, 1-1, un gol tardío de Mikel Merino rompería el corazón belga.

Türkiye vs Bélgica: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay nada que separe a ambos equipos en el historial de enfrentamientos directos, ya que ambos comparten un número idéntico de victorias. En sus 11 duelos anteriores, Türkiye y Bélgica ganaron 3 partidos cada una, mientras que los 5 restantes terminaron en empate.

La última vez que se enfrentaron fue en junio de 2011. El clasificatorio para la Eurocopa 2012 de la UEFA se disputó en el Stade Roi Baudouin de Bruselas, Bélgica, y terminó con empate 1-1. Timmy Simons marcó para Bélgica y Burak Yılmaz igualó para Türkiye.

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Belgium BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Francia FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Italia ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Turquía TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso



