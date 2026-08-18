Cómo conseguir entradas para el Tottenham Hotspur vs Newcastle United: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Tottenham quiere dejar atrás el susto del descenso de la pasada temporada y escalar posiciones en la tabla de la Premier League bajo la dirección de Roberto De Zerbi. Mejorar en casa será imprescindible, y el Tottenham disputará su primer partido de liga en el Tottenham Hotspur Stadium el sábado 29 de agosto, cuando se enfrente al Newcastle United.

Asombrosamente, el Tottenham tuvo que esperar hasta el último partido de la temporada para lograr su primer triunfo en casa de 2026, pero aquella victoria por 1-0 sobre el Everton resultó crucial. Los aficionados de los Spurs olvidarán las dos últimas temporadas problemáticas si el equipo de De Zerbi empieza con fuerza y los fichajes de mucho dinero, Sandro Tonali y Mateus Fernandes, rinden desde el primer momento.

¿Puede el Tottenham lograr una victoria ante el Newcastle por primera vez desde 2023? Puedes comprobarlo en persona reservando tus entradas hoy mismo. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Tottenham Hotspur vs Newcastle United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Tottenham Hotspur y Newcastle United?

El Tottenham Hotspur vs Newcastle United está programado para comenzar a las 17.30 BST en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, el sábado 29 de agosto.

Premier League - Jornada 2 29 ago 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Cómo comprar entradas para el Tottenham Hotspur vs Newcastle United de Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o liberan los partidos que no van a usar para devolverlos al club.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un periodo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que se quedaron sin entrada en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no abonado es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Tottenham Hotspur vs Newcastle United de Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Senior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros en categorías (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos ante rivales del top six o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales a lo largo de la banda y en los niveles inferiores tienen precios premium, mientras que las localidades en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más económicas.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para participar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas para aficionados visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de la afición visitante durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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