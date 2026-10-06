El duelo de la Conferencia Oeste entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs es una de las rivalidades jóvenes más apasionantes del baloncesto moderno. Con dos de los equipos más dinámicos de la liga, liderados por las superestrellas Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama, cada enfrentamiento entre estas franquicias ofrece acción de alto voltaje y una competencia de élite de canasta a canasta.

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¿Cuándo es el Thunder vs Spurs?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Martes, 20 de octubre de 2026 a las 20:30 CDT Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Frost Bank Center, San Antonio, Texas Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Thunder vs Spurs?

Las entradas oficiales para los partidos de los San Antonio Spurs como local se distribuyen principalmente a través del portal oficial de Ticketmaster y de la web oficial del equipo San Antonio Spurs. Las numerosas renovaciones de abonos y las asignaciones para clubes de aficionados hacen que la venta general principal para los grandes rivales de la Conferencia Oeste pueda agotarse rápidamente.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, las plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Thunder vs Spurs?

Los precios oficiales de las entradas a valor nominal publicados por la taquilla principal para los partidos estándar de temporada regular en el Frost Bank Center empiezan aproximadamente entre 35 y 50 $ para los asientos del anillo superior, y suben hasta 250 $ o más para los asientos laterales de la grada baja, dependiendo de la demanda del rival.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, las plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora, con anuncios de entrada desde unos 82 a 129 $.

Todo lo que necesitas saber sobre el Thunder vs Spurs

El Frost Bank Center de San Antonio, Texas, será el recinto de este partido de la Conferencia Oeste, con capacidad para más de 18.000 aficionados y una visibilidad de primer nivel. Los asistentes podrán disfrutar de puestos de comida de primer nivel, tiendas de merchandising y un animado ambiente previo al partido en los pasillos del recinto antes del salto inicial.



