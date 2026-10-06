Cómo conseguir entradas para el Thunder vs. Spurs: fechas de la NBA, precio de las entradas y más

El duelo de la Conferencia Oeste entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs es una de las rivalidades jóvenes más emocionantes del baloncesto moderno. Con dos de las plantillas más dinámicas de la liga, lideradas por las superestrellas Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama, cada enfrentamiento entre estas franquicias ofrece acción trepidante y competición de élite de una canasta a otra.

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¿Cuándo es el Thunder vs Spurs?

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas Martes, 20 de octubre de 2026 a las 20:30 CDT Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs Frost Bank Center, San Antonio, TX Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Thunder vs Spurs?

Las entradas oficiales para los partidos de San Antonio Spurs como local se distribuyen principalmente a través del portal oficial de Ticketmaster y del sitio web oficial del equipo San Antonio Spurs. El alto volumen de renovaciones de abonos y las asignaciones dedicadas a los clubes de aficionados hacen que las ventas generales primarias para el público de rivales de primer nivel de la Conferencia Oeste puedan agotarse rápidamente.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Thunder vs Spurs?

Los precios oficiales de las entradas a valor nominal publicados por la taquilla principal para los partidos estándar de temporada regular en el Frost Bank Center comienzan aproximadamente entre 35 $ y 50 $ para los asientos del balcón superior, y suben hasta 250 $ o más para los asientos laterales de la grada baja, dependiendo de la demanda del rival.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora, con anuncios de entrada a partir de entre 82 $ y 129 $.

Todo lo que necesitas saber sobre el Thunder vs Spurs

El Frost Bank Center de San Antonio, Texas, será la sede de este partido de la Conferencia Oeste, con una capacidad para más de 18.000 aficionados y visibilidad de primer nivel. Los asistentes podrán disfrutar de servicios de restauración de primer nivel en el recinto, tiendas de merchandising y un animado ambiente previo al partido en las zonas de circulación del pabellón antes del salto inicial.



