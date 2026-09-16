Cómo conseguir entradas para el Suiza vs Eslovenia: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

Suiza se enfrenta a Eslovenia en un crucial duelo de la fase de grupos de la UEFA Nations League en el Swissporarena de Lucerna el 3 de octubre de 2026. Este choque de alto voltaje reúne a dos competitivas selecciones europeas, deseosas de sumar puntos vitales en la clasificación del torneo.

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¿Cuándo es el Suiza vs Eslovenia de la UEFA Nations League B?

El Suiza vs Eslovenia se disputa en el Swissporarena de Lucerna, con los detalles oficiales sobre la hora de inicio aún por confirmarse a medida que se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 3 3 oct 2026 - 14:45 Swissporarena

¿Dónde comprar entradas para el Suiza vs Eslovenia?

Las entradas oficiales del partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Asociación Suiza de Fútbol (SFV/ASF), que gestiona la venta principal de los partidos de la selección suiza como local. El portal oficial es tu principal opción para conseguir entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y venta general al público.

Si los anuncios en la web oficial están agotados, plataformas secundarias como StubHub son la opción a seguir.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suiza vs Eslovenia?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la SFV suelen empezar en 35 € para asientos de categoría general detrás de las porterías, con precios que aumentan en función de la categoría del asiento y su ubicación dentro del Swissporarena.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de reventa empiezan actualmente en 67 € por asiento, con tarifas finales que fluctúan en función de la sección, la ubicación y la demanda del mercado en tiempo real.

Suiza vs Eslovenia, UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Suiza vs Eslovenia

Suiza ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno, sin empates en esa racha. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante Argentina, que puso fin a su campaña en el Mundial en los cuartos de final. Antes de eso, venció a Colombia en los penaltis tras un empate 0-0 y superó a Argelia por 2-0 y a Canadá por 2-1 en la fase de grupos. Suiza marcó nueve goles y encajó cinco en esos cinco partidos, con cuatro victorias consecutivas antes de la derrota ante Argentina.

Eslovenia ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Croacia, y antes empató 1-1 con Chipre. Su único triunfo en esta secuencia llegó contra Montenegro, con una victoria por 3-2 a domicilio. Eslovenia marcó seis goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Suiza vs Eslovenia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 0-0, un empate de la fase de clasificación para el Mundial en Eslovenia en octubre de 2025. Antes de eso, Suiza derrotó a Eslovenia por 3-0 en casa en septiembre de 2025 en la misma fase de clasificación. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Suiza presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una de Eslovenia y un empate.



