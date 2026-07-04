Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
World Cup
team-logoSwitzerland
BC Place Vancouver
team-logoColombia
Book Switzerland vs Colombia Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Suiza-Colombia: precios del Mundial, información del partido de octavos de final, ofertas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
World Cup
Colombia

Suiza se enfrentará a Colombia en su próximo partido del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

La impecable trayectoria de Suiza en el torneo sigue cobrando un impulso increíble, lo que ha provocado un aumento sin precedentes en la demanda de entradas después de que los «Rossocrociati» se impusieran con facilidad a Argelia por 2-0 el jueves y se clasificaran para los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA por cuarta vez consecutiva.

Los tantos de Breel Embolo y Dan Ndoye premiaron la disciplina táctica de Murat Yakin y alimentan la ilusión de superar los cuartos de final.

Su rival será Colombia, que el viernes superó 1-0 a Ghana y alcanzó los octavos por primera vez desde 2018.

Un gol de Jhon Arias en el 14’ bastó para que el equipo de Néstor Lorenzo superara a las «Estrellas Negras». Colombia busca su segundo pase a cuartos tras su actuación en Brasil 2014.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el Suiza-Colombia y cuánto costarán.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre Suiza y Colombia?

Este partido de octavos de final se jugará en el BC Place de Vancouver.

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Suiza y Colombia?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Suiza-Colombia del Mundial?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3.200 $ (1.250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225 $ – 540 $

400–2.800 € (1.134 €)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Suiza vs. Colombia en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Suiza y Colombia

SUI

SUI - Formulario

AUS
D1-1
QAT
D1-1
BIH
W4-1
CAN
W2-1
ALG
W2-0
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
COL

COL - Formulario

JOR
W2-0
UZB
W1-3
COD
W1-0
POR
D0-0
GHA
W1-0
Gol marcado (encajado)
7/1
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Suiza vs. Colombia: historial reciente

SUI

Último partidos

COL

0

Victorias

0

Empates

1

Victoria

1

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
1/1
Ambos equipos anotaron
1/1

Más información

  • Cómo comprar entradas para el Mundial de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y dinámica.
  • Cómo conseguir entradas para la final del Mundial de la FIFA 2026: precios en el MetLife Stadium, información y más
  • Guía sobre precios dinámicos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ¿qué es el «precio dinámico»?
  • ¿Cuáles son las entradas más baratas para el Mundial?

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google