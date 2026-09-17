Rumanía se enfrenta a Suecia en un esperado partido de la UEFA Nations League en el National Arena de Bucarest el 5 de octubre de 2026. Este importante encuentro del Grupo H mide a dos selecciones europeas decididas a pelear por una posición clave en la clasificación del grupo.

GOAL te trae toda la información esencial que necesitas para asegurarte tu asiento en el National Arena. Descubre los canales oficiales de compra de entradas, los detalles de los precios y cómo conseguir tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Rumanía vs Suecia de la UEFA Nations League B?

El Rumanía vs Suecia se disputa en el Arena Națională de Bucarest, con los detalles del horario de inicio todavía por confirmar.

UEFA Nations League B - Jornada 4 5 oct 2026 - 14:45 Arena Nationala

¿Dónde comprar entradas para el Rumanía vs Suecia?

Las entradas oficiales para el partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Rumana de Fútbol (FRF), que gestiona la distribución principal para los partidos en casa. El sitio oficial de la FRF es tu primera opción para conseguir entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y de venta general al público.

Si las localidades en el sitio oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son una opción a tener en cuenta.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rumanía vs Suecia?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la FRF suelen arrancar en 20 € para asientos de admisión general detrás de las porterías, con tarifas que aumentan en función de la zona y la visibilidad en el National Arena.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de reventa arrancan actualmente en 45 € por asiento, con tarifas finales que fluctúan en función de la demanda del mercado en tiempo real y de la disponibilidad de localidades.

Rumanía vs Suecia en la UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Rumanía vs Suecia

Rumanía ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 sobre Gales en un amistoso, y también derrotó 7-1 a San Marino durante la fase de clasificación para el Mundial. Perdió contra Turquía y Eslovaquia en ese mismo tramo, con once goles a favor y cuatro en contra en esos cinco encuentros.

Suecia ha logrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-0 ante Francia en el Mundial, y también cayó por 5-1 contra Países Bajos en la fase de grupos. Su resultado más destacado en esta racha fue una victoria por 5-1 sobre Túnez. Suecia marcó ocho goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

Rumanía vs Suecia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones tuvo lugar en noviembre de 2019, cuando Suecia ganó 2-0 en Bucarest durante la fase de clasificación para la Eurocopa. Suecia también ganó el duelo de la primera vuelta ese año, al imponerse a Rumanía por 2-1 en Estocolmo en marzo de 2019. El único otro partido en el historial disponible entre ambos es una victoria de Rumanía por 1-0 en un amistoso en marzo de 2018, lo que deja a Suecia con dos triunfos en tres enfrentamientos frente al único de Rumanía.



