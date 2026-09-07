Inglaterra se enfrenta a Chequia dos veces en el plazo de quince días como parte de su campaña de la UEFA Nations League 2026/27, con el equipo de Thomas Tuchel viajando a Praga antes de disputar el partido de vuelta en Wembley. Ambos encuentros forman parte de un exigente calendario del Grupo A3 de la Liga A, que también incluye a España y Croacia, y este doble enfrentamiento podría resultar decisivo para cómo termine desarrollándose el grupo.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para el Chequia vs Inglaterra, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del República Checa vs Inglaterra de la UEFA Nations League A?

El Chequia vs Inglaterra comienza a las 20:45, hora local, del martes 29 de septiembre de 2026, en el Fortuna Arena de Praga.

UEFA Nations League A - Jornada 2 29 sept 2026 - 14:45 Fortuna Arena

¿Dónde comprar entradas para el Chequia vs Inglaterra?

Las entradas para el partido de Wembley se ponen primero a disposición a través del portal oficial de venta de entradas de England Football, con prioridad normalmente para los miembros del England Supporters Travel Club y los abonados afiliados a la FA antes de que cualquier remanente salga a la venta general. Los canales oficiales de la federación checa son el equivalente como primer punto de referencia para el partido fuera de casa en Praga.

StubHub es la mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas. Ofrece una amplia variedad de opciones de asiento para el partido de octubre en Wembley, además de anuncios para los aficionados que viajen a Praga para el encuentro de septiembre fuera de casa.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este doble enfrentamiento:

Venta general oficial : se abre una vez que se cierran los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de la fecha de cada partido

Entradas para el partido fuera de casa : las asignaciones para Praga se gestionan a través de los canales de la federación checa, con una disponibilidad limitada para los aficionados ingleses desplazados

Transferencias garantizadas : cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

Mercado secundario : StubHub es la mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas

Como este es uno de los cuatro partidos que Inglaterra disputa en un periodo de dos semanas, se recomienda reservar con antelación para ambos encuentros, especialmente para el de casa en Wembley.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chequia vs Inglaterra?

Los precios oficiales para el partido de Wembley varían según la ubicación del asiento, y el portal de venta de entradas de England Football ofrece toda la gama, desde localidades estándar hasta asientos prémium, a precio oficial mientras dure la disponibilidad. Los precios oficiales de la federación checa se aplican de la misma manera para el partido de Praga.

StubHub es la mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas, y esta es una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Asientos más baratos (Wembley): desde unas £40 hasta £60, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías

Asientos de gama media (Wembley): localidades centradas a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Asientos prémium (Wembley): a partir de más de £200 para el mayor de los dos partidos

Entradas para el partido fuera de casa (Praga): por lo general, más asequibles a precio oficial que una noche en Wembley, aunque la disponibilidad para la asignación de Inglaterra es limitada

Como ocurre con cualquier partido internacional, los precios pueden variar a medida que se acerca el día del encuentro, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

Chequia vs Inglaterra en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Chequia vs Inglaterra

Chequia llega a este partido con una racha de resultados complicada, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante México en el Mundial, y también empató 1-1 con Sudáfrica durante ese torneo. En esos cinco partidos, Chequia marcó siete goles y encajó siete, con sus victorias llegando en amistosos ante Guatemala y Kosovo.

Los últimos cinco partidos de Inglaterra dibujan un panorama más sólido. El equipo de Tuchel ganó cuatro y perdió uno, marcando 14 goles y encajando siete en esa racha. Su partido más reciente fue una victoria por 6-4 sobre Francia en los cuartos de final del Mundial. La única derrota en esa secuencia llegó contra Argentina, que eliminó a Inglaterra en semifinales.

Chequia vs Inglaterra: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones se produjo en la Eurocopa 2020, donde Inglaterra ganó 1-0 en Praga. Antes de eso, Chequia venció a Inglaterra por 2-1 en Praga durante la fase de clasificación para la Eurocopa en octubre de 2019, un resultado que llegó después del 5-0 de Inglaterra en el partido de vuelta en Wembley a principios de ese mismo año. Los cuatro enfrentamientos del conjunto de datos también incluyen un empate 2-2 en un amistoso en agosto de 2008.

Clasificación de Chequia vs Inglaterra

En el Grupo A3 de la UEFA Nations League, Chequia ocupa actualmente la segunda plaza, mientras que Inglaterra es tercera.