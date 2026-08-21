Cómo conseguir entradas para el Real Betis vs Real Madrid: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Real Betis se enfrenta al Real Madrid el viernes 4 de septiembre de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Ambos equipos llegan a este encuentro buscando coger impulso pronto en la clasificación liguera después de una serie de exigentes preparaciones de pretemporada. Históricamente, los enfrentamientos entre estos dos clubes españoles han dejado duelos muy igualados, lo que convierte este próximo partido en uno de los primeros grandes focos de atención de la temporada nacional.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el Real Betis vs Real Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

El Real Betis vs Real Madrid se disputa en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, con el saque inicial programado como figura a continuación.

Primera División - Jornada 4 4 sept 2026 - 15:00 Estadio de La Cartuja

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

Para comprar entradas para el Real Betis vs Real Madrid, sigue estos pasos a través de los canales oficiales y secundarios:

1. Venta primaria (web oficial del club)

Afición local: Visita el portal oficial de venta de entradas del Real Betis. La venta general al público suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes del día del partido, una vez terminan las preventas para socios.

Afición visitante: Si apoyas al Real Madrid, las entradas visitantes se asignan exclusivamente a través de los canales oficiales del Real Madrid para socios/Madridistas registrados.

2. Socios autorizados oficiales

Para asientos garantizados o paquetes de hotel + entrada, consulta revendedores autorizados como P1 Travel (socio oficial del Betis) o las opciones oficiales VIP/Hospitality en el portal de venta de entradas del Real Betis.

3. Mercados secundarios

Si las entradas generales oficiales se agotan rápido, pueden encontrarse entradas alternativas en plataformas verificadas de venta secundaria como StubHub . Ten en cuenta que los precios de reventa suelen incluir un sobrecoste por encima del valor nominal debido a la alta demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Real Betis vs Real Madrid varían según el método de compra, la categoría de asiento y la zona (anillo superior o a pie de campo).

Entradas primarias estándar Las entradas oficiales para el público general vendidas directamente a través del portal de venta de entradas del Real Betis suelen oscilar entre 60 € y 160 €+ para asientos a valor nominal.

Paquetes VIP y Hospitality Las opciones oficiales VIP y hospitality en el portal del club arrancan en torno a 200 € y 350 €+ por entrada, y ofrecen vistas premium y servicios de día de partido.

Paquetes de viaje autorizados Los paquetes de socios oficiales de viajes como P1 Travel combinan acceso garantizado al estadio con alojamiento, y normalmente se sitúan entre 189 € y 214 €+ por persona.

Mercados secundarios de reventa En plataformas secundarias de reventa como StubHub, los precios de reventa suelen oscilar entre 125 € y 200 €+ (128 $ – 200 $+), con la alta demanda impulsando primas de reventa por encima del valor nominal estándar.

Real Betis vs Real Madrid de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis vs Real Madrid

El Real Betis afronta este encuentro con un balance de pretemporada de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Inter, aunque anteriormente había vencido al Arsenal por 3-1 y arrollado al Lyon por 4-0. El Betis empató 2-2 con el Bournemouth y superó por la mínima al Almería por 1-0, con nueve goles a favor y cuatro en contra en esos cinco partidos.

El Real Madrid llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de pretemporada. Ganó 3-0 al Schalke 04 en su duelo más reciente y también derrotó al Leganes por 4-1 anteriormente en el calendario. El empate 2-2 con la Fiorentina fue el único partido en el que dejó puntos. El Madrid marcó once goles y encajó seis en esos cinco encuentros, mostrando una producción ofensiva constante durante toda la pretemporada.

Real Betis vs Real Madrid: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-1, con el Betis recibiendo al Madrid en LaLiga en abril de 2026. Antes de eso, el Madrid ganó con claridad en casa, al imponerse al Betis por 5-1 en enero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Madrid presenta el mejor balance con tres victorias frente a una del Betis y un empate, ese empate sin goles en el Bernabéu en mayo de 2024.

Clasificación del Real Betis vs Real Madrid

Ambos clubes arrancan la nueva temporada de LaLiga sin una posición consolidada, con el Real Betis en el 14.º puesto y el Real Madrid en el 15.º en la clasificación inicial.



