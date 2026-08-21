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Cómo conseguir entradas para el Real Betis vs Real Madrid: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Real Betis se enfrenta al Real Madrid en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Real Betis se enfrenta al Real Madrid el viernes 4 de septiembre de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Ambos equipos llegan a este encuentro buscando coger impulso pronto en la clasificación liguera después de una serie de exigentes preparaciones de pretemporada. Históricamente, los enfrentamientos entre estos dos clubes españoles han dejado duelos muy igualados, lo que convierte este próximo partido en uno de los primeros grandes focos de atención de la temporada nacional.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el Real Betis vs Real Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

El Real Betis vs Real Madrid se disputa en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, con el saque inicial programado como figura a continuación.

crest
Primera División - Jornada 4
Estadio de La Cartuja

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

Para comprar entradas para el Real Betis vs Real Madrid, sigue estos pasos a través de los canales oficiales y secundarios:

1. Venta primaria (web oficial del club)

  • Afición local: Visita el portal oficial de venta de entradas del Real Betis. La venta general al público suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes del día del partido, una vez terminan las preventas para socios.
  • Afición visitante: Si apoyas al Real Madrid, las entradas visitantes se asignan exclusivamente a través de los canales oficiales del Real Madrid para socios/Madridistas registrados.

2. Socios autorizados oficiales

  • Para asientos garantizados o paquetes de hotel + entrada, consulta revendedores autorizados como P1 Travel (socio oficial del Betis) o las opciones oficiales VIP/Hospitality en el portal de venta de entradas del Real Betis.

3. Mercados secundarios

  • Si las entradas generales oficiales se agotan rápido, pueden encontrarse entradas alternativas en plataformas verificadas de venta secundaria como StubHub. Ten en cuenta que los precios de reventa suelen incluir un sobrecoste por encima del valor nominal debido a la alta demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Real Betis vs Real Madrid varían según el método de compra, la categoría de asiento y la zona (anillo superior o a pie de campo).

Entradas primarias estándar Las entradas oficiales para el público general vendidas directamente a través del portal de venta de entradas del Real Betis suelen oscilar entre 60 € y 160 €+ para asientos a valor nominal.

Paquetes VIP y Hospitality Las opciones oficiales VIP y hospitality en el portal del club arrancan en torno a 200 € y 350 €+ por entrada, y ofrecen vistas premium y servicios de día de partido.

Paquetes de viaje autorizados Los paquetes de socios oficiales de viajes como P1 Travel combinan acceso garantizado al estadio con alojamiento, y normalmente se sitúan entre 189 € y 214 €+ por persona.

Mercados secundarios de reventa En plataformas secundarias de reventa como StubHub, los precios de reventa suelen oscilar entre 125 € y 200 €+ (128 $ – 200 $+), con la alta demanda impulsando primas de reventa por encima del valor nominal estándar.

Real Betis vs Real Madrid de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis vs Real Madrid

El Real Betis afronta este encuentro con un balance de pretemporada de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Inter, aunque anteriormente había vencido al Arsenal por 3-1 y arrollado al Lyon por 4-0. El Betis empató 2-2 con el Bournemouth y superó por la mínima al Almería por 1-0, con nueve goles a favor y cuatro en contra en esos cinco partidos.

El Real Madrid llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de pretemporada. Ganó 3-0 al Schalke 04 en su duelo más reciente y también derrotó al Leganes por 4-1 anteriormente en el calendario. El empate 2-2 con la Fiorentina fue el único partido en el que dejó puntos. El Madrid marcó once goles y encajó seis en esos cinco encuentros, mostrando una producción ofensiva constante durante toda la pretemporada.

BET

BET - Formulario

OL
W4-0
ALM
W1-0
ARS
W1-3
BOU
D2-2
INT
L1-0
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RMA

RMA - Formulario

LEG
W4-1
FIO
D2-2
FTC
W1-2
COR
W0-1
S04
W0-3
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Real Betis vs Real Madrid: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-1, con el Betis recibiendo al Madrid en LaLiga en abril de 2026. Antes de eso, el Madrid ganó con claridad en casa, al imponerse al Betis por 5-1 en enero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Madrid presenta el mejor balance con tres victorias frente a una del Betis y un empate, ese empate sin goles en el Bernabéu en mayo de 2024.

Cara a cara

Real BetisEmpateReal Madrid
1
2
2
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
5
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
4Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Real Betis vs Real Madrid

Ambos clubes arrancan la nueva temporada de LaLiga sin una posición consolidada, con el Real Betis en el 14.º puesto y el Real Madrid en el 15.º en la clasificación inicial.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlavésAlavésALA
211041+34
D
W
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
W
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
110020+23
W
4
SevillaSevillaSEV
110021+13
W
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
D
6
VillarrealVillarrealVIL
10102201
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
D
8
ElcheElcheELC
10101101
D
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
00000000
11
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
12
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
MálagaMálagaMAL
100102-20
L
19
GetafeGetafeGET
100103-30
L
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso


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