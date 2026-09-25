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Cómo conseguir entradas para el RB Leipzig-PSV Eindhoven: Precios de la Champions League, información del partido, venta de entradas de última hora y más

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El RB Leipzig se enfrenta al PSV Eindhoven en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas.

El RB Leipzig se enfrenta al PSV Eindhoven el martes 13 de octubre de 2026 en el Red Bull Arena Leipzig.

El RB Leipzig confía en el factor campo y en la presión alta de su ataque alemán para desestabilizar al visitante. Por su parte, el PSV Eindhoven, uno de los grandes del fútbol neerlandés, llega con una racha explosiva en la competición doméstica y un juego de transiciones rápido para poner a prueba al anfitrión a domicilio.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el RB Leipzig contra el PSV Eindhoven, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el RB Leipzig contra el PSV Eindhoven de la Champions League?

El RB Leipzig contra el PSV Eindhoven comienza el martes 13 de octubre de 2026 en el Red Bull Arena Leipzig.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Red Bull Arena Leipzig

¿Cómo comprar entradas para el RB Leipzig contra el PSV Eindhoven de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la Champions League entre el RB Leipzig y el PSV Eindhoven en el Red Bull Arena, sigue estas opciones paso a paso:

1. Tienda oficial de entradas del RB Leipzig

  • Web o aplicación oficial: Visita la tienda oficial de entradas del RB Leipzig en internet o utiliza la aplicación oficial RBL Ticket App.
  • Plataforma oficial de reventa del RB Leipzig: Si se agotan las entradas para el partido, consulta la plataforma oficial de reventa de entradas del RBL (RBL-Ticketbörse) en la aplicación o el portal oficial de venta de entradas del club.

2. Sector visitante oficial (para aficionados del PSV)

  • Aficionados del PSV Eindhoven: Si tienes previsto sentarte en el sector visitante, debes adquirir las entradas directamente a través del portal oficial de venta de entradas del PSV Eindhoven.

¿Cuánto cuestan las entradas para el RB Leipzig contra el PSV Eindhoven de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Champions League entre el RB Leipzig y el PSV Eindhoven en el Red Bull Arena varían según la categoría y el canal de compra:

1. Precios oficiales de venta (tienda de entradas del RB Leipzig)

  • Asientos de categoría estándar: Suelen costar entre 20 € y 85 €, según el sector (por ejemplo, detrás de la portería o en las gradas de aficionados frente a los asientos centrales de las gradas laterales).
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Cuestan desde aproximadamente 250 € hasta más de 500 € por entrada.

2. Mercado secundario de entradas

Cuando se agotan las entradas en los canales oficiales, los aficionados pueden recurrir a plataformas de reventa como StubHub para conseguir localidades para el partido.

  • Localidades más económicas o de pie: A partir de unos 42 € a 45 €.
  • Asientos de categoría 1 o preferentes en las gradas laterales: Entre 150 € y 280 €.
  • Precio medio de reventa: Aproximadamente entre 120 € y 140 €.

RB Leipzig contra PSV Eindhoven en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del RB Leipzig y el PSV Eindhoven

El RB Leipzig ha ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con una derrota adicional contabilizada, lo que deja una racha de resultados irregular. En su encuentro más reciente goleó 5-0 al Hamburger SV en la Bundesliga, un marcado contraste con la derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League que lo precedió. Durante esta racha, el Leipzig también perdió 3-1 contra el Werder Bremen en la Bundesliga, aunque sus victorias anteriores sobre el Borussia Moenchengladbach y el Eintracht Trier demostraron su capacidad en las competiciones nacionales. En estos cinco partidos, el Leipzig ha marcado 15 goles y ha encajado ocho, reflejo de un equipo ofensivo, pero irregular en defensa.

El PSV Eindhoven atraviesa un buen momento: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha empatado uno. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 ante el Sparta Rotterdam en la Eredivisie, y durante este periodo también venció al Ajax por 3-1 a domicilio. Los únicos puntos que se dejó fueron en el empate 1-1 contra el Shakhtar Donetsk en la Champions League. El PSV ha marcado 15 goles en estos cinco encuentros y solo ha encajado cuatro, lo que pone de relieve su producción ofensiva y su relativa solidez defensiva.

RBL

RBL - Formulario

SVW
L3-1
COM
L4-1
HSV
W5-0
B04
L2-0
SGE
W6-0
Gol marcado (encajado)
13/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PSV

PSV - Formulario

AJX
W1-3
SHK
D1-1
SPA
W4-1
TWE
L3-2
HEE
W2-0
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

RB Leipzig contra PSV Eindhoven: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles sobre los enfrentamientos directos entre el RB Leipzig y el PSV Eindhoven para este partido. No se han facilitado registros históricos oficiales de los duelos entre ambos clubes antes del encuentro.

Conseguir una localidad para grandes duelos europeos permite a los aficionados presenciar desde la grada intensos enfrentamientos de presión y ver en directo a jóvenes talentos de talla mundial. Combinar la asistencia al partido con una aplicación móvil de apuestas de diseño ágil cambia por completo la forma de analizar lo que sucede en el deporte en tiempo real. Consulta nuestro análisis especializado de las mejores aplicaciones de apuestas para elegir una interfaz diseñada para aficionados exigentes.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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