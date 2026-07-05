El lunes 6 de julio en Dallas, España y Portugal se miden en octavos del Mundial.

La sustitución de Cristiano Ronaldo ante Croacia hizo temer lo peor, pero el cabezazo final de Gonçalo Ramos clasificó a Portugal.

¿Podrá CR7 superar a una España que aún no ha encajado gol en el Mundial 2026? Además, sin contar penaltis, La Roja acumula 35 partidos sin perder.

No te pierdas este duelo. En GOAL te contamos cómo conseguir entradas para Portugal-España y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el Portugal-España?

Se jugará en el AT&T Stadium de Dallas.

Cómo comprar entradas para el partido entre Portugal y España del Mundial

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril; las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y son la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Portugal y España?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios partían de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llegaba a 6.730 dólares; en reventa, aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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