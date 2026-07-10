Cómo conseguir entradas para el partido Noruega-Inglaterra: precios de la Copa del Mundo de Miami, información del partido de cuartos de final, ofertas de última hora y más

La Copa del Mundo 2026 alcanza su punto álgido con el duelo Noruega-Inglaterra en cuartos de final en Florida.

Noruega, de vuelta tras 28 años, sorprendió al vencer a Brasil en el MetLife Stadium y avanzar.

La Inglaterra de Thomas Tuchel sufrió un duelo de cinco goles en el Azteca y superó 3-2 a la anfitriona México.

¿A qué hora empieza el partido entre Noruega e Inglaterra?

El partido se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

World Cup - Cuartos de final Miami Stadium

¿Cómo comprar entradas para el partido Noruega-Inglaterra del Mundial?

Todo lo que necesitas saber:

La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad para comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Noruega-Inglaterra del Mundial?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 9–11 de julio Cuartos de final 450–1 775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Noruega vs. Inglaterra en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Noruega e Inglaterra

Noruega vs. Inglaterra: enfrentamientos recientes

NOR Últimos partidos ING 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Inglaterra 1 - 0 Noruega

Noruega 0 - 1 Inglaterra 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 0/2

Noruega vs. Inglaterra: Noticias de los equipos

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