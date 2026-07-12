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Cómo conseguir entradas para el partido entre Inglaterra y Argentina: precios de las semifinales del Mundial, información sobre el partido, ofertas de última hora y mucho más

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J. Bellingham
L. Messi

Inglaterra se enfrentará a Argentina en una semifinal crucial del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Inglaterra sufrió, pero avanzó a semifinales del Mundial 2026. Tras ir abajo en el marcador ante Noruega en la primera parte del duelo de cuartos en Miami, Jude Bellingham rescató a los suyos con el empate en el tiempo reglamentario y el gol de la victoria en la prórroga, desatando la locura de la afición inglesa.

A una sola victoria de su primera final en 60 años, el equipo de Thomas Tuchel se mide este miércoles 15 de julio en Atlanta a la vigente campeona, Argentina.

La Albiceleste ha protagonizado varios encuentros espectaculares durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y su partido de cuartos de final contra Suiza también fue de infarto. Argentina necesitó goles en la prórroga de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para imponerse a una tenaz selección suiza que se había quedado con 10 hombres desde el minuto 72.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes reservar tu asiento para la segunda semifinal y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina?

La segunda semifinal se disputará en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).

¿Cómo comprar entradas para la semifinal entre Inglaterra y Argentina?

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios partían de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llegaba a 6.730 dólares; en reventa, las cifras son aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en reventa

14–15 de julio

Semifinales

930–3295 $

1.500–9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina: todo lo que necesitas saber

Racha actual de Inglaterra y Argentina

ING

ING - Formulario

GHA
D0-0
PAN
W0-2
COD
W2-1
MEX
W2-3
NOR
W1-2
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ARG

ARG - Formulario

AUT
W2-0
JOR
W1-3
CPV
W3-2
EGY
W3-2
SUI
W3-1
Gol marcado (encajado)
14/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Inglaterra vs. Argentina: historial reciente

ING

Últimos partidos

ARG

2

Victorias

1

Empate

0

Victorias

4

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
1/3
Ambos equipos anotaron
1/3

Inglaterra vs. Argentina: Noticias de los equipos

Inglaterra contra Argentina alineaciones probables

Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Formación
Argentina crest
Argentina
ARG
Argentina crest
Argentina
ARG

Manager

  • T. Tuchel

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