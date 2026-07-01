Cómo conseguir entradas para el partido entre Australia y Egipto: precios del Mundial, información sobre el partido de la ronda de 32, ofertas de última hora y mucho más

Este viernes 3 de julio, en Texas, Australia y Egipto se medirán en un atractivo duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los Socceroos superaron con esfuerzo el exigente Grupo D gracias a su solidez táctica y defensa.

Enfrentarán a una selección egipcia que superó el Grupo G con resultados ajustados, destacando su histórica primera victoria mundialista 3-1 ante Nueva Zelanda.

GOAL tiene toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para ver el Australia-Egipto y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el partido entre Australia y Egipto?

Cómo comprar entradas para el partido entre Australia y Egipto del Mundial

Todo lo que necesitas saber:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril; las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Australia y Egipto?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Australia vs. Egipto: todo lo que necesitas saber sobre el partido del Mundial

Estado de forma de Australia y Egipto

Australia contra Egipto: historial reciente de enfrentamientos directos

AUS Último partidos EGY 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Egipto 3 - 0 Australia 0 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Australia vs. Egipto: Noticias de los equipos

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