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Cómo conseguir entradas para el partido EE. UU. vs. TBC: precios de la Copa del Mundo, horarios y ofertas de última hora

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Estados Unidos se enfrentará a TBC en su próximo partido del Mundial. A continuación, te explicamos cómo conseguir tus entradas.

¿Cuándo empieza el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y TBC?

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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final
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¿Cómo se pueden comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y TBC?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan boletos.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubocD iHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y TBC?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos, los boletos arrancan en 60 dólares para algunos niveles de aficionados, mientras que la final llega a los 6.730 dólares; en el mercado secundario los precios suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Etapa / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos de alta demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

28 de junio – 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225 $ – 540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

9–11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490–7 875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Estados Unidos vs. (por confirmar) en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de EE. UU. vs. por confirmar

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