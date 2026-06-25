Cómo conseguir entradas para el partido de la ronda de 32 entre Sudáfrica y Canadá: precios del Mundial, información sobre el partido en Los Ángeles, ofertas de última hora y mucho más

La ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 ya es histórica: Sudáfrica y Canadá lucharán por un puesto en octavos.

Canadá, anfitrión junto a otros países, alcanza por primera vez los cruces tras una sólida fase de grupos. Sudáfrica acaparó miradas con un 1-0 sobre Corea del Sur que le dio el pase.

¿Cuándo se juega el partido de la Copa del Mundo entre Sudáfrica y Canadá?

El encuentro se jugará en el moderno Los Angeles Stadium de Inglewood, California, el domingo 28 de junio.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Sudáfrica y Canadá?

Los sorteos oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan boletos disponibles.

Lo que necesitas saber:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Sudáfrica y Canadá?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos, los boletos arrancan desde 60 dólares para algunos niveles de aficionados, mientras que la final puede llegar a 6.730 dólares; en reventa los precios suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Etapa / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos de alta demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) 9–11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Sudáfrica vs. Canadá en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Sudáfrica y Canadá

Sudáfrica vs Canadá: enfrentamientos recientes

RSA Último partidos CAN 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Sudáfrica 2 - 0 Canadá 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Clasificación de Sudáfrica contra Canadá

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