Los Oklahoma City Thunder lideran 1-0 y recibirán a los Phoenix Suns el miércoles 22 de abril de 2026 en el Paycom Center. Tras ganar por 35 puntos en el primer juego, los Thunder buscan mantener su ventaja antes de que la serie se traslade a Arizona.





El mejor récord de la liga (64-18) frente al octavo puesto de Phoenix (45-37), logrado tras ganar un partido de vida o muerte a los Warriors en el play-in.





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¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre los Suns y los Thunder?

Tras la amplia victoria de Oklahoma, la demanda de entradas en la ciudad sigue en máximos históricos, pues los aficionados acuden en masa para ver a los actuales campeones. Aun así, los precios para este encuentro se mantienen entre los más asequibles para un primer partido de un equipo cabeza de serie.

Partido 2 (Oklahoma City): En reventa, las entradas cuestan desde 88 $ y las de nivel medio en la grada 100 van de 220 $ a 380 $.

Para el Partido 3 en Phoenix, en el recién rebautizado Mortgage Matchup Center (antes Footprint Center), las entradas más baratas están desde 87 dólares , uno de los precios más bajos de los playoffs del Oeste esta semana.

En la cancha: en el Paycom Center, los asientos de pista para el segundo partido arrancan en 1100 dólares y las opciones «VIP junto a la cancha» superan los 2800 dólares .

Entre los factores que influyen en el coste se incluyen:

El factor «SGA»: la campaña de Shai Gilgeous-Alexander, candidata al MVP, despierta enorme interés nacional y atrae a los aficionados de OKC.

Las lesiones de varios jugadores clave de Phoenix, con algunos en botas de protección y otros con problemas de gemelos, reducen la percepción de competitividad y presionan a la baja los precios respecto a series como Knicks-Hawks.





El partido entre Oklahoma City Thunder y Phoenix Suns comenzará a las {hora}.





NBA Playoffs Paycom Center

Noticias y alineaciones

Estado de forma

OKC - Formulario Todo Oklahoma City Thunder 119 - 84 Phoenix Suns W

Oklahoma City Thunder 103 - 135 Phoenix Suns L

Denver Nuggets 127 - 107 Oklahoma City Thunder L

LA Clippers 110 - 128 Oklahoma City Thunder W

LA Lakers 87 - 123 Oklahoma City Thunder W PHX - Formulario Todo Oklahoma City Thunder 119 - 84 Phoenix Suns L

Phoenix Suns 111 - 96 Golden State Warriors W

Phoenix Suns 110 - 114 Portland Trail Blazers L

Oklahoma City Thunder 103 - 135 Phoenix Suns W

LA Lakers 101 - 73 Phoenix Suns L

Historial de enfrentamientos