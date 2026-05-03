Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
NBA
Nueva York KnicksNueva York Knicks
Madison Square Garden
Philadelphia 76ersPhiladelphia 76ers
Buy Knicks vs 76ers Tickets
Tyrell Feaster

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los New York Knicks y los Philadelphia 76ers: eliminatorias, precios y más

SHOPPING
Tickets

Incluye los precios de las entradas para el partido entre los Knicks y los 76ers, dónde comprarlas y mucho más

Los New York Knicks y los Philadelphia 76ers se medirán en las semifinales de la Conferencia Este, que arrancan el lunes 4 de mayo de 2026 en el Madison Square Garden.

Este duelo reúne a dos de los rivales con más historia de la NBA bajo los focos más brillantes. Los Knicks, terceros cabezasde serie, avanzaron tras seis duros partidos contra los Hawks, mientras que los 76ers, séptimos, remontaron un 1-3 en primera ronda para eliminar a los Celtics, segundos, en un agotador séptimo juego liderado por Joel Embiid.

GOAL te dice cómo conseguir entradas para esta eliminatoria en “La Meca” y otros escenarios.

¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre Knicks y 76ers?

Con el inicio de la serie en Manhattan, los precios alcanzan los niveles de la «Meca». La demanda para este duelo de segunda ronda en el Madison Square Garden es la más alta de la liga.

  • Partido 1 (Nueva York): En reventa, las entradas más baratas cuestan unos 422 $ y las de zona 100 rondan entre 850 $ y 1 400 $.
  • Partido 2 (Nueva York): Para el duelo del miércoles por la noche, los precios de las entradas más básicas ya han subido, partiendo de 504 dólares.
  • Partido 3 (Filadelfia): En el Xfinity Mobile Arena, los precios bajan a unos 279 dólares.
  • Asientos decancha: en el MSG para el Partido 1 llegan a cifras astronómicas, con opciones de «Fila VIP 1» que superan los 14 000 dólares.

Los precios varían por:

  • El factor Embiid: tras recuperarse de una apendicectomía de urgencia, Joel Embiid ha vuelto a su nivel de MVP y, junto al impulso de los 76ers tras la remontada ante Boston, convierte cada partido en un evento nacional.
  • La ilusión del título delos Knicks, liderados por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns, hace que las entradas en el MSG escaseen.


Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio de la entrada (Partido 1, Ronda 2)

Equipo

Arena

Precio de entrada

New York Knicks

Madison Square Garden

422 $+

OKC Thunder

Paycom Center

210 $+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

165 $+

76ers de Filadelfia

Xfinity Mobile Arena

279 $+ (Partido 3)


Hora de inicio del partido entre New York Knicks y Philadelphia 76ers


NBA
NBA Playoffs
Madison Square Garden

Noticias de los equipos y alineaciones

Estado de forma

Nueva York KnicksNYK
-Formulario

  • Atlanta Hawks

    89

    -

    140

    Nueva York Knicks

    W

  • Nueva York Knicks

    126

    -

    97

    Atlanta Hawks

    W

  • Atlanta Hawks

    98

    -

    114

    Nueva York Knicks

    W

  • Atlanta Hawks

    109

    -

    108

    Nueva York Knicks

    L

  • Nueva York Knicks

    106

    -

    107

    Atlanta Hawks

    L

Philadelphia 76ersPHI
-Formulario

  • Boston Celtics

    100

    -

    109

    Philadelphia 76ers

    W

  • Philadelphia 76ers

    106

    -

    93

    Boston Celtics

    W

  • Boston Celtics

    97

    -

    113

    Philadelphia 76ers

    W

  • Philadelphia 76ers

    96

    -

    128

    Boston Celtics

    L

  • Philadelphia 76ers

    100

    -

    108

    Boston Celtics

    L

Historial de enfrentamientos directos

Nueva York KnicksNYK

Últimos partidos

Philadelphia 76ersPHI

3

Victorias

2

Victorias

  • Philadelphia 76ers

    89

    -

    138

    Nueva York Knicks

  • Philadelphia 76ers

    109

    -

    112

    Nueva York Knicks

  • Nueva York Knicks

    119

    -

    130

    Philadelphia 76ers

  • Nueva York Knicks

    107

    -

    116

    Philadelphia 76ers

  • Philadelphia 76ers

    104

    -

    113

    Nueva York Knicks

589

Puntos obtenidos

548