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Tyrell Feaster

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los New York Knicks y los Atlanta Hawks: eliminatorias de la NBA, precios y más

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Incluye precios de entradas para Knicks vs Hawks, dónde comprarlas y más.

Los New York Knicks reciben a los Atlanta Hawks en el Madison Square Garden el sábado 18 de abril, en un esperado inicio de la primera ronda del Este.

Con el inicio oficial de los playoffs de la NBA 2026 este fin de semana, este duelo entre el tercer y el sexto clasificado enfrenta a dos aficiones apasionadas y a equipos con aspiraciones de título.

Los Knicks terminaron 53-29 y fueron terceros, mientras que los Hawks, campeones del Este, quedaron sextos con 46-36 y evitaron el Torneo de Repesca por primera vez desde 2021.

GOAL te dice dónde comprarlas y a qué precio están ahora mismo.

¿Cuánto cuestan las entradas para los Knicks vs. Hawks?

Los precios de postemporada superan notablemente la media de la temporada regular.

El precio varía según el recinto y la importancia del encuentro.

En el Madison Square Garden, el Partido 1 cuesta unos 334 dólares, mientras que el Partido 3 en el State Farm Arena parte desde 93 dólares.

Entre los factores que influyen en el coste se incluyen:

  • Categoría de asientos: Las gradas altas son las más baratas, mientras que las entradas junto a la cancha en el MSG para el primer partido pueden superar los 4.500 dólares.
  • Si la serie llega empatada al quinto o séptimo partido, la reventa puede dispararse.
  • La creciente afición y las expectativas generadas en las dos últimas temporadas hacen que los boletos para los playoffs en Nueva York sean de los más difíciles de conseguir de la NBA.

Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio medio de la entrada

Equipo

Pabellón

Rango de precios de entrada para el Partido 1

New York Knicks

Madison Square Garden

280 $ - 950 $+

Denver Nuggets

Ball Arena

93 $ - 650 $

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

215 $ - 800 $

Minnesota Timberwolves

Target Center

181 $ - 720 $

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

110 $ - 540 $

Boston Celtics

Garden TD

195 $ - 850 $

Hora de inicio del partido entre los New York Knicks y los Atlanta Hawks

NBA
NBA Playoffs
Madison Square Garden

Noticias y alineaciones

Nueva York Knicks contra Atlanta Hawks alineaciones

Nueva York KnicksNYK
-Alineación

Suplentes

Atlanta HawksATL
-Alineación

Suplentes

Estado de forma

Nueva York KnicksNYK
-Formulario

  • Nueva York Knicks

    96

    -

    110

    Charlotte Hornets

    L

  • Nueva York Knicks

    112

    -

    95

    Toronto Raptors

    W

  • Nueva York Knicks

    112

    -

    106

    Boston Celtics

    W

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    Nueva York Knicks

    W

  • Nueva York Knicks

    136

    -

    96

    Chicago Bulls

    W

Atlanta HawksATL
-Formulario

  • Miami Heat

    143

    -

    117

    Atlanta Hawks

    L

  • Atlanta Hawks

    124

    -

    102

    Cleveland Cavaliers

    W

  • Cleveland Cavaliers

    122

    -

    116

    Atlanta Hawks

    L

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    Nueva York Knicks

    L

  • Brooklyn Nets

    107

    -

    141

    Atlanta Hawks

    W

Historial de enfrentamientos directos

Nueva York KnicksNYK

Últimos partidos

Atlanta HawksATL

4

Victorias

1

Victoria

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    108

    Nueva York Knicks

  • Nueva York Knicks

    99

    -

    111

    Atlanta Hawks

  • Atlanta Hawks

    125

    -

    128

    Nueva York Knicks

  • Atlanta Hawks

    105

    -

    121

    Nueva York Knicks

  • Nueva York Knicks

    149

    -

    148

    Atlanta Hawks

605

Puntos obtenidos

594