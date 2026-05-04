Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los LA Lakers y los Oklahoma City Thunder: eliminatorias, precios y más

Las semifinales del Oeste arrancan el martes 5 de mayo de 2026, cuando los Thunder, líderes del Oeste, reciban a los Lakers en el Paycom Center.

El duelo entre el cabeza de serie n.º 1 y el n.º 4 mide al equipo más dominante de la temporada regular contra unos Lakers curtidos en mil batallas. Los Thunder llegan tras barrer a los Phoenix Suns, mientras que los Lakers sufrieron en seis partidos contra los Houston Rockets. A pesar de su poderío, Los Ángeles encara una tarea titánica: Oklahoma City dominó la temporada regular 4-0, con una diferencia promedio de 29 puntos.

GOAL tiene toda la información para conseguir entradas para el primer partido y los siguientes, incluyendo dónde comprarlas y los precios actuales de mercado para este choque de pesos pesados.









¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre Lakers y Thunder?

Al jugarse en Oklahoma City, la demanda ha subido. Aunque el Paycom Center suele ser más barato que Los Ángeles, el cartel “Thunder vs. Lakers” ha elevado los precios a su máximo de la temporada.

Partido 1 (Oklahoma City): Precios mínimos actuales en mercados secundarios como SeatGeek y Ticketmaster: 159–188 dólares. Asientos centrales de grada superior: 205–280 dólares .

En el anfiteatro inferior, los asientos de línea de fondo y esquinas rondan los 470–750 dólares .

Para el Partido 3 en el Crypto.com Arena ( sábado 9 de mayo ) , las entradas de nivel básico superan los 181 dólares .

Asientos de cancha: en el primer encuentro en OKC superan los 3200 dólares , con opciones VIP en el centro que alcanzan los 11 400 dólares .

Los precios varían según:

La incertidumbre sobre «Luka»: Se espera que la estrella de los Lakers , Luka Dončić, se pierda el inicio de la serie por una distensión de grado 2 en el isquiotibial. Cualquier anuncio de regreso durante la serie probablemente provocaría un aumento masivo en los precios de las entradas para los partidos 3 y 4 en Los Ángeles.

Además, los Thunder parten como favoritos tras barrer a los Lakers en la temporada regular, y los aficionados esperan ver si SGA y Chet Holmgren pueden superar a LeBron en los playoffs.









Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio de la entrada (actual)

Equipo Arena Próximo partido Precio de la entrada New York Knicks Madison Square Garden Partido 1 (esta noche) 422 $+ OKC Thunder Paycom Center Partido 1 (martes) 159 $+ San Antonio Spurs Frost Bank Center Partido 1 (esta noche) 153 $+ 76ers de Filadelfia Xfinity Mobile Arena Partido 3 (viernes) 279 $+ Minnesota Timberwolves Target Center Partido 3 (viernes) 112 $+





Hora de inicio del partido entre Los Angeles Lakers y Oklahoma City Thunder





NBA Playoffs Paycom Center

Noticias de los equipos y alineaciones.

Forma

OKC - Formulario Todo Phoenix Suns 122 - 131 Oklahoma City Thunder W

Phoenix Suns 109 - 121 Oklahoma City Thunder W

Oklahoma City Thunder 120 - 107 Phoenix Suns W

Oklahoma City Thunder 119 - 84 Phoenix Suns W

Oklahoma City Thunder 103 - 135 Phoenix Suns L LAL - Formulario Todo Houston Rockets 78 - 98 LA Lakers W

LA Lakers 93 - 99 Houston Rockets L

Houston Rockets 115 - 96 LA Lakers L

Houston Rockets 108 - 112 LA Lakers W

LA Lakers 101 - 94 Houston Rockets W

Historial de enfrentamientos directos