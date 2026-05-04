Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los Detroit Pistons y los Cleveland Cavaliers: eliminatorias, precios y más

Las semifinales delEste enfrentarán a los Detroit Pistons, líderes de la División Central, contra los Cleveland Cavaliers el martes 5 de mayo de 2026 en el Little Caesars Arena.

Ambos llegan agotados tras ganar sus respectivas series al séptimo partido: los Pistons remontaron un 0-3 ante Orlando, mientras que los Cavaliers superaron a Toronto en el decisivo encuentro. Los Cavs, cuarto cabeza de serie, se apoyaron en la experiencia de sus veteranos para eliminar a los Toronto Raptors en el séptimo juego. Con el mejor sembrado en racha y el “Big Three” de Cleveland en plenitud, la Ciudad del Motor se prepara para una clásica batalla de postemporada.

GOAL te dice dónde comprar entradas para el primer partido y los siguientes, y los precios actuales del mercado.





¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre los Cavaliers y los Pistons?

Tras la remontada histórica de Detroit en el séptimo partido, la demanda de entradas en la Ciudad del Motor es la más alta en casi 20 años. Aunque Detroit sigue siendo un «mercado estándar» frente a Nueva York, la importancia de las semifinales ha elevado los precios.

Partido 1 (Detroit): Precios mínimos en reventa (SeatGeek, StubHub): 124–148 $. Entradas de categoría media en la zona inferior: 295–415 $.

Partido 2 (Detroit): Para el duelo nocturno del jueves 7 de mayo, los asientos más baratos rondan los 135 dólares .

Partido 3 (Cleveland): En el Rocket Arena el sábado 9 de mayo, las entradas más baratas cuestan solo 92 dólares , uno de los precios más bajos de las semifinales.

Asientos junto a la cancha: en el Little Caesars Arena para el Partido 1 superan los 1.800 dólares , con opciones VIP en la línea de fondo hasta 4.200dólares .

Los factores que influyen en el precio son:

El efecto Cade: tras sus 45 puntos en la primera ronda , Cunningham acapara la atención del Este y despierta gran interés local en su debut en semifinales.

Los aficionados quieren ver si la mejor defensa de la liga puede contener a James Harden y Donovan Mitchell, y la rivalidad entre veteranos y jóvenes impulsa aún más la reventa en ambas ciudades.









Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio de entrada (actual).

Equipo Arena Próximo partido Precio de la entrada New York Knicks Madison Square Garden Partido 1 (esta noche) 422 $+ OKC Thunder Paycom Center Partido 1 (martes) 159 $+ San Antonio Spurs Frost Bank Center Partido 1 (esta noche) 153 $+ Detroit Pistons Little Caesars Arena Partido 1 (martes) 124 $+ 76ers de Filadelfia Xfinity Mobile Arena Partido 3 (viernes) 279 $+ Cleveland Cavaliers Rocket Arena Partido 3 (sábado) 92 $+

Hora de inicio del partido entre Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers.





NBA Playoffs Little Caesars Arena

Noticias y alineaciones

Estado de forma

DET - Formulario Todo Detroit Pistons 116 - 94 Orlando Magic W

Orlando Magic 79 - 93 Detroit Pistons W

Detroit Pistons 116 - 109 Orlando Magic W

Orlando Magic 94 - 88 Detroit Pistons L

Orlando Magic 113 - 105 Detroit Pistons L CLE - Formulario Todo Cleveland Cavaliers 114 - 102 Toronto Raptors W

Toronto Raptors 112 - 110 Cleveland Cavaliers L

Cleveland Cavaliers 125 - 120 Toronto Raptors W

Toronto Raptors 93 - 89 Cleveland Cavaliers L

Toronto Raptors 126 - 104 Cleveland Cavaliers L

Historial de enfrentamientos directos