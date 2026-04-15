Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves: eliminatorias de la NBA, precios y más

Los Denver Nuggets reciben a los Minnesota Timberwolves en el Ball Arena el sábado 18 de abril, en un esperado inicio de la primera ronda del Oeste.

Con el inicio oficial de los playoffs de la NBA de 2026, este duelo entre el tercer y el sexto clasificado reúne estrellas y aspiraciones de título.

Denver terminó la temporada regular con fuerza como tercer cabeza de serie (54-28), mientras que Minnesota se aseguró el sexto puesto (49-33) para evitar el torneo de play-in.

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Hora de inicio del partido entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves

NBA Playoffs Ball Arena

¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre los Timberwolves y los Nuggets?

Los precios de postemporada superan notablemente la media de la temporada regular.

Los precios varían según la ronda y la ciudad: en el Ball Arena de Denver parten desde 93 dólares para el primer partido, mientras que en el Target Center de Minneapolis, para el tercero, arrancan en 181 dólares.

Los factores que más influyen en el precio son:

Nivel de los asientos: los asientos «nosebleed» del nivel 300 son los más baratos, mientras que los de primera fila junto a la cancha para el primer partido pueden superar fácilmente los 3000 dólares.

Dinámica de la serie: si la eliminatoria llega empatada a los últimos partidos, la reventa se dispara.

Demanda del mercado: el crecimiento de la afición en Denver y Minnesota las convierte en dos de las entradas más difíciles de conseguir del Oeste.





Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio medio de las entradas (promedio del primer partido)

Equipo Arena Rango de precios de entrada New York Knicks Madison Square Garden 280 $ - 950 $+ Denver Nuggets Ball Arena 93 $ - 650 $ L.A. Lakers Crypto.com Arena 215 $ - 800 $ Minnesota Timberwolves Target Center 181 $ - 720 $ Oklahoma City Thunder Paycom Center 110 $ - 540 $ Boston Celtics Garden TD 195 $ - 850 $

Noticias y plantillas de los equipos

Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves alineaciones DEN - Alineación Suplentes MIN - Alineación Suplentes

Estado de forma

DEN - Formulario Todo San Antonio Spurs 118 - 128 Denver Nuggets W

Denver Nuggets 127 - 107 Oklahoma City Thunder W

Denver Nuggets 136 - 119 Memphis Grizzlies W

Denver Nuggets 137 - 132 Portland Trail Blazers W

Denver Nuggets 136 - 134 San Antonio Spurs W MIN - Formulario Todo Minnesota Timberwolves 132 - 126 Nueva Orleans Pelicans W

Houston Rockets 132 - 136 Minnesota Timberwolves W

Orlando Magic 132 - 120 Minnesota Timberwolves L

Indiana Pacers 104 - 124 Minnesota Timberwolves W

Minnesota Timberwolves 108 - 122 Charlotte Hornets L

Historial de enfrentamientos

DEN Últimos partidos MIN 3 Victorias 2 Victorias Denver Nuggets 108 - 117 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 142 - 138 Minnesota Timberwolves

Minnesota Timberwolves 112 - 123 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 114 - 127 Denver Nuggets

Denver Nuggets 116 - 126 Minnesota Timberwolves 616 Puntos obtenidos 607

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