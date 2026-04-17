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Tyrell Feaster

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers: eliminatorias de la NBA, precios y más

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Cómo reservar entradas para el partido de la NBA entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers

El domingo 19 de abril los Boston Celtics reciben a los Philadelphia 76ers en el TD Garden, en el 23.º duelo de playoffs entre estos históricos rivales de la División Atlántico.

Es el primer cruce de playoffs de 2026 entre el segundo y el séptimo de la Conferencia Este.

Los Celtics cerraron la fase regular con un sólido 56-26, mientras que los 76ers lograron el séptimo lugar (45-37) tras una temporada de rotaciones constantes para evitar el Torneo de Repesca.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan ahora en el mercado secundario.

¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre los Celtics y los 76ers?

Como es habitual en este duelo, los precios superan la media de la temporada regular, sobre todo en Boston, donde los Celtics parten como favoritos en el Este.

El precio varía según la sede y la importancia del encuentro.

En el TD Garden de Boston, el precio medio para el primer partido ronda los 150 dólares y los asientos de balcón alcanzan los 200 dólares.

En el Xfinity Mobile Arena deFiladelfia para el Juego 3 se encuentran entradas desde 65 dólares, más accesibles para aficionados con menor presupuesto.

Los precios varían según la demanda y la ubicación.

  • Categoría de asientos: Las localidades de balcón y las de las gradas superiores son las más económicas. Las entradas para los palcos premium y las localidades junto a la cancha en el TD Garden para el primer partido pueden superar fácilmente los 1.500 dólares en las plataformas de reventa.
  • Si los 76ers sorprenden temprano, los precios en Filadelfia para los partidos 3 y 4 podrían dispararse.
  • Demanda del mercado: Ambas ciudades tienen aficiones muy apasionadas. El TD Garden suele agotar sus entradas antes de la postemporada, por lo que muchos aficionados recurren al mercado secundario.

Hora de inicio del Boston Celtics vs Philadelphia 76ers

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Noticias de los equipos y plantillas

Boston Celtics contra Philadelphia 76ers alineaciones

Boston CelticsBOS
-Alineación

Suplentes

Philadelphia 76ersPHI
-Alineación

Suplentes

Estado de forma

Boston CelticsBOS
-Formulario

  • Boston Celtics

    113

    -

    108

    Orlando Magic

    W

  • Boston Celtics

    144

    -

    118

    Nueva Orleans Pelicans

    W

  • Nueva York Knicks

    112

    -

    106

    Boston Celtics

    L

  • Boston Celtics

    113

    -

    102

    Charlotte Hornets

    W

  • Boston Celtics

    115

    -

    101

    Toronto Raptors

    W

Philadelphia 76ersPHI
-Formulario

  • Philadelphia 76ers

    109

    -

    97

    Orlando Magic

    W

  • Philadelphia 76ers

    126

    -

    106

    Milwaukee Bucks

    W

  • Indiana Pacers

    94

    -

    105

    Philadelphia 76ers

    W

  • Houston Rockets

    113

    -

    102

    Philadelphia 76ers

    L

  • San Antonio Spurs

    115

    -

    102

    Philadelphia 76ers

    L

Resultados en los enfrentamientos directos