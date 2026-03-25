Cómo conseguir entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Polonia y Albania: partido del 26 de marzo, precios y más

Albania celebró su primera victoria sobre Polonia en 70 años durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, hace tres años. Polonia busca ahora vengar esa derrota en Varsovia, cuando ambos equipos se enfrenten en la semifinal de la repesca para el Mundial de 2026.

Los equipos se han enfrentado con regularidad en partidos oficiales a lo largo de los años y, aunque Polonia cuenta con una clara ventaja en el historial de enfrentamientos directos, Albania ha demostrado ser un rival difícil de batir. Podemos esperar otro partido de infarto, cuyo ganador se enfrentará a Ucrania o Suecia en la final de la repesca (31 de marzo).

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial que necesitas para el próximo partido de clasificación para el Mundial entre Polonia y Albania, incluyendo dónde comprar entradas y cuánto costarán.

¿Cuándo es el partido de clasificación para el Mundial entre Polonia y Albania?

Fecha Hora del partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 26 de marzo Polonia vs Albania (20:45) Estadio Nacional (Varsovia) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Polonia y Albania

Las entradas para el partido Polonia-Albania salieron a la venta a finales de enero a través de la página web de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN).

Según la normativa, solo el 5 % del aforo del estadio estará disponible para los aficionados visitantes, es decir, 2.900 entradas para los seguidores albaneses, mientras que 55.100 estarán disponibles para los aficionados locales.

Además, los aficionados pueden comprar entradas en el mercado secundario, como StubHub, para aquellos que busquen entradas de última hora a través de canales alternativos.

Entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Polonia y Albania: ¿cuánto cuestan?

Los precios de las entradas para los partidos internacionales de Polonia pueden variar en función de la ubicación del asiento, el paquete y el rival. Las categorías para la próxima eliminatoria contra Albania eran las siguientes a través de los canales oficiales:

Categoría 1 (gradas laterales): 240 PLN (56 €)

240 PLN (56 €) Categoría 2 (secciones de las esquinas): 180 PLN (42 €)

180 PLN (42 €) Categoría 3 (detrás de las porterías): 120 PLN (28 €)

Los precios indicados son para adultos. También hay descuentos disponibles para aficionados con discapacidad y menores de 12 años.

Recuerda estar atento a las páginas web de las federaciones nacionales de fútbol correspondientes para obtener información adicional, así como a las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual de entradas.

¿Qué puedes esperar del partido de clasificación para el Mundial entre Polonia y Albania?

Tras clasificarse para las fases finales de los Mundiales de 2018 y 2022, Polonia lograría su mejor racha de participaciones consecutivas en un Mundial en 40 años si consigue clasificarse para la gran cita futbolística de este verano en Norteamérica.

A pesar de quedarse sin la plaza automática para el Mundial, al quedar segunda por detrás de Holanda en su grupo de clasificación, Polonia tuvo un 2025 muy positivo, especialmente en casa, donde se mantuvo invicta, con cinco victorias, un empate y solo dos goles en contra.

Tras haberse clasificado para dos de las tres últimas Eurocopas, Albania busca ahora dar un paso más en la escena internacional alcanzando su primera fase final de la Copa del Mundo.

Polonia sabe que no puede permitirse tomarse a la ligera el desafío de los Kuqezinjte (rojos y negros). El exitoso mandato de Sylvinho al frente de Albania se ha basado en una sólida defensa. Solo encajaron cinco goles en su camino hacia el segundo puesto del grupo, y cuatro de ellos los recibieron en dos partidos contra Inglaterra.