Cómo conseguir entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Eslovaquia y Kosovo: partido del 26 de marzo, precios y más

Kosovo, la selección de la UEFA con peor clasificación de la FIFA que sigue en liza por un puesto en el Mundial, intentará mantener vivas sus esperanzas cuando se enfrente a Eslovaquia en Bratislava, en la semifinal de la repesca, el 26 de marzo.

Quien salga victorioso en el Tehelne pole, en la capital eslovaca, se enfrentará en casa a Turquía o Rumanía, con una plaza en la fase final del Mundial en juego. Se trata de un encuentro trascendental para ambos equipos y las entradas se están agotando rápidamente.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial que necesitas para el próximo partido de clasificación para el Mundial entre Eslovaquia y Kosovo, incluyendo dónde puedes comprar entradas y cuánto costarán.

¿Cuándo es el partido de clasificación para el Mundial entre Eslovaquia y Kosovo?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 26 de marzo Eslovaquia vs Kosovo (20:45) Tehelne pole (Bratislava) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Eslovaquia y Kosovo

Las entradas para el partido entre Eslovaquia y Kosovo salieron a la venta a principios de diciembre a través de la página web de la Federación Eslovaca de Fútbol (SFZ). La venta se llevó a cabo en dos fases.

La primera de ellas comenzó el 5 de diciembre, dirigida a los aficionados eslovacos registrados. Cinco días después, el 10 de diciembre, se inició la venta general.

Además, los aficionados pueden comprar entradas en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas de última hora a través de canales alternativos.

Entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Eslovaquia y Kosovo: ¿cuánto cuestan?

Los precios de las entradas para los partidos internacionales de Eslovaquia pueden variar en función de la ubicación del asiento, el paquete y el rival.

Las categorías para la próxima eliminatoria contra Kosovo eran las siguientes a través de los canales oficiales:

Prime: desde 49 €

desde 49 € Categoría 1: desde 29 €

desde 29 € Categoría 2: desde 19 €

desde 19 € VIP: desde 220 €

desde 220 € Palco (12 personas): desde 3960 €

Se ofrecía un descuento del 10 % a quienes compraran entradas en las secciones Prime a Categoría 2 tanto para el partido contra Kosovo como para el siguiente encuentro en Bratislava el 31 de marzo.

Recuerda estar atento a las páginas web de las federaciones nacionales de fútbol correspondientes para obtener información adicional, así como a las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual de entradas.

¿Qué se puede esperar del partido de clasificación para el Mundial entre Eslovaquia y Kosovo?

Eslovaquia espera recuperar su puntería de cara a la próxima fase de repesca y al Mundial, si es que llega tan lejos. A pesar de terminar segunda en su grupo de clasificación, la selección de Francesco Calzona solo marcó seis goles en los seis partidos de la fase de grupos.

En el otro extremo del campo, sin embargo, la sólida defensa de los Halcones (Sokoli) ha demostrado ser una gran baza, especialmente en casa. Puede que cayeran por 6-0 a domicilio ante Alemania en su último partido de la fase de grupos, pero ganaron todos sus partidos en casa (incluido el de Alemania) sin encajar ningún gol y no han recibido ningún tanto en Bratislava desde octubre de 2024.

Eslovaquia alcanzó de forma memorable la fase eliminatoria en su única participación anterior en un Mundial, en Sudáfrica 2010. Sin embargo, no supo aprovechar ese resultado y ni siquiera logró llegar a la fase de repesca en las tres últimas campañas de clasificación.

Mientras Eslovaquia tiene la esperanza de volver a la escena mundial en esta ocasión, Kosovo se esfuerza por lograr un milagro y alcanzar su primera fase final de un Mundial. La nación balcánica, que solo ganó un partido durante sus dos primeras campañas de clasificación (2018 y 2022), ha dado un gran salto adelante y ha conseguido victorias a domicilio contra Islandia, Suecia y Eslovenia a lo largo de 2025.