Egipto alcanzó los octavos de final del Mundial por primera vez desde 1934 tras ganar a Australia en los penaltis el viernes. Ahora busca ser la quinta selección africana en cuartos, el martes 7 de julio en Atlanta.

Para lograrlo, el equipo de Hossam Hassan debe superar a la actual campeona, Argentina, que el viernes venció en la prórroga a la debutante Cabo Verde.

Con Lionel Messi, líder en la carrera por la Bota de Oro, la Albiceleste de Lionel Scaloni busca ser la primera selección en ganar dos Mundiales seguidos desde Brasil en 1958 y 1962.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el partido entre Argentina y Egipto, y cuánto costarán.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Egipto?

Se jugará en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).

¿Cómo se compran las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Egipto?

Los principales sorteos oficiales (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Egipto?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Argentina vs. Egipto en el Mundial: todo lo que necesitas saber

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ARG Último partidos EGY 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Egipto 0 - 2 Argentina 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

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