El PSG recibe al Liverpool en el Parque de los Príncipes de París el miércoles 8 de abril.

El París Saint-Germain ocupa actualmente el primer puesto de la Ligue 1 y está arrasando en Europa, mientras que el Liverpool se encuentra en quinta posición de la Premier League y ve la Liga de Campeones como su oportunidad definitiva de alcanzar la gloria esta temporada.

Deja que GOAL te proporcione toda la información que necesitas para conseguir entradas para el Paris Saint-Germain vs Liverpool, incluyendo dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el partido de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Liverpool?

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales Parc des Princes

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Liverpool?

A excepción de la final de la Liga de Campeones de la UEFA, no se pueden comprar entradas para los partidos de la Liga de Campeones directamente a través de la propia UEFA.

En su lugar, se venden por separado en cada uno de los clubes que compiten en la edición de esta temporada.

Debes visitar las páginas web de cada club para el partido al que quieras asistir y comprar tu entrada desde allí.

Aunque las páginas web oficiales de los clubes son la forma más segura para que los aficionados compren entradas para la Liga de Campeones, quienes deseen asistir a los partidos pueden considerar la posibilidad de recurrir a sitios web de reventa, como Ticombo, para conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el París Saint-Germain vs Liverpool de la Liga de Campeones?

El precio de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA varía en función de varios factores, como los clubes participantes, el estadio y la fase de la competición.

Por ejemplo, una semifinal en la que participen el Real Madrid o el Arsenal costaría mucho más que un encuentro de la fase de grupos en Limassol, contra el Pafos.

Los clubes suelen fijar los precios de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA al comienzo de la temporada para la fase de grupos. Si un equipo pasa a las eliminatorias, los precios pueden aumentar para determinados partidos, dependiendo del rival, la ubicación y la demanda.

Estate atento a las páginas web oficiales de venta de entradas de los distintos clubes para obtener más información sobre la disponibilidad y los precios.

Si busca opciones de última hora, actualmente hay entradas disponibles en sitios web de reventa como Ticombo.

¿Qué se puede esperar del París Saint-Germain contra el Liverpool?

El PSG llega a estos cuartos de final en racha goleadora. Recientemente arrolló al Chelsea en los octavos de final con una contundente victoria por 5-2 en el Parc des Princes el 11 de marzo, antes de confirmar su superioridad con un 3-0 en Stamford Bridge el 17 de marzo.

Con Bradley Barcola y Ousmane Dembélé desbordando a las defensas, el equipo de Luis Enrique promedia actualmente casi tres goles por partido en la competición.

Tras caer por 1-0 a domicilio ante el Galatasaray el 10 de marzo, el Liverpool le dio la vuelta a la eliminatoria con una noche europea en Anfield, arrollando al gigante turco por 4-0 el 18 de marzo para pasar de ronda.

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