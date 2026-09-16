Países Bajos recibe a Serbia en un encuentro de alta tensión de la UEFA Nations League en el Philips Stadion de Eindhoven el 4 de octubre de 2026. Este atractivo duelo enfrenta a dos selecciones europeas de primer nivel, deseosas de sumar puntos clave en la clasificación del grupo.

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¿Cuándo es el saque inicial del Países Bajos vs Serbia de la UEFA Nations League A?

El Países Bajos vs Serbia comienza en el Philips Stadion de Eindhoven, y por el momento no hay información oficial de retransmisión disponible para este partido.

UEFA Nations League A - Jornada 4 4 oct 2026 - 14:45 Philips Stadion

¿Dónde comprar entradas para el Países Bajos vs Serbia?

Las entradas oficiales para el partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que gestiona la venta principal para los partidos internacionales de Países Bajos como local. El portal oficial de la KNVB es la primera opción para conseguir asientos a precio oficial durante las fases de preventa y venta general al público.

Si las localidades de la web oficial están agotadas, las plataformas secundarias comoStubHub son la vía a seguir.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Países Bajos vs Serbia?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la KNVB empiezan en 35 € para localidades de admisión general detrás de las porterías, con tarifas que aumentan según la categoría del asiento y la visión en el Philips Stadion.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas en el mercado secundario empiezan actualmente en 70 € por asiento, con un precio final sujeto a la demanda del mercado en tiempo real y al inventario disponible.

Países Bajos vs Serbia de la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Países Bajos y Serbia

Países Bajos ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Marruecos en la Copa del Mundo el 30 de junio, que puso fin a su recorrido en el torneo. Antes de eso, venció a Suecia por 5-1 y a Túnez por 3-1 en la misma competición, y empató 2-2 con Japón. La selección neerlandesa marcó 12 goles en esos cinco encuentros.

Serbia ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 5-1 ante México, y también perdió 3-0 tanto ante Cabo Verde como ante España. Sus victorias llegaron contra Arabia Saudí y Letonia, ambas por 2-1. Serbia marcó ocho goles y encajó 14 durante esa racha.

Países Bajos vs Serbia: historial reciente de enfrentamientos directos

El único partido registrado entre estas selecciones terminó con victoria de Países Bajos por 1-0 sobre Serbia en la Copa del Mundo de 2006, el 11 de junio. Ese único precedente le da a Países Bajos un registro perfecto en el historial de enfrentamientos directos.

Cara a cara Empate 1 0 0 World Cup Serbia SER 0 Holanda HOL 1 F 1 Goles marcados 0 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1



