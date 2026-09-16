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Cómo conseguir entradas para el Paderborn vs VfB Stuttgart: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Paderborn se enfrenta al VfB Stuttgart en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas

Paderborn se enfrenta al VfB Stuttgart el sábado 10 de octubre de 2026 en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

En sus enfrentamientos históricos, el VfB Stuttgart ha mantenido una clara ventaja, con tres victorias en sus últimos cuatro duelos oficiales y un empate. Su choque oficial más reciente tuvo lugar en la DFB-Pokal el 31 de enero de 2023, cuando el VfB Stuttgart logró una victoria a domicilio por 2-1 ante el Paderborn.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Paderborn vs VfB Stuttgart, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Paderborn vs VfB Stuttgart de la Bundesliga?

Paderborn vs VfB Stuttgart, el sábado 10 de octubre de 2026, en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

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Bundesliga - Jornada 5
Home Deluxe Arena

¿Cómo comprar entradas para el Paderborn vs VfB Stuttgart de la Bundesliga?

La compra de entradas para el partido Paderborn vs VfB Stuttgart depende de si planeas sentarte en la zona local o visitante, ya que ambos clubes gestionan la distribución de entradas a través de canales oficiales distintos.

Mercado primario oficial

  • Aficionados locales (zona del SC Paderborn):
    • Compra directamente a través de la tienda online oficial de entradas del SC Paderborn 07 o en las taquillas del estadio del Home Deluxe Arena. Los socios del club y los abonados suelen recibir acceso prioritario antes de que las entradas restantes se pongan a disposición del público general.
  • Aficionados visitantes (zona del VfB Stuttgart):
    • Compra a través del portal oficial de entradas del VfB Stuttgart. Las asignaciones del bloque visitante se distribuyen casi exclusivamente entre los socios del VfB Stuttgart y los peñas oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paderborn vs VfB Stuttgart de la Bundesliga?

El coste de las entradas para el partido Paderborn vs VfB Stuttgart varía en función de si las compras directamente a través de los canales oficiales del club o en mercados secundarios de entradas.

Mercado primario (taquilla oficial)

Cuando se compran directamente a través de los canales oficiales del club en el Home Deluxe Arena, los precios nominales suelen situarse en los siguientes tramos:

  • Zonas de pie (Stehplatz): 14,50 € - 16,50 €
  • Zonas estándar de asiento (Sitzplatz): 29,00 € - 39,00 €

Paderborn vs VfB Stuttgart de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paderborn vs VfB Stuttgart

El Paderborn ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 0-1 ante el Freiburg en la Bundesliga el 5 de septiembre. Antes de eso, empató 0-0 con el Mainz 05 en liga y venció 4-2 al 1. FC Phoenix Luebeck en la DFB-Pokal. A lo largo de esos cinco partidos, el Paderborn marcó ocho goles y encajó seis.

El Stuttgart ha ganado tres, perdido uno y empatado uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 sobre el Cologne en la Bundesliga el 4 de septiembre, después de una derrota por 5-1 ante el Bayern Munich la semana anterior. El equipo también firmó un triunfo por 4-0 sobre el Hansa Rostock en la DFB-Pokal durante esta racha. El Stuttgart marcó 13 goles en esos cinco partidos y encajó ocho.

SCP

SCP - Formulario

SVW
D2-2
PHL
W2-4
M05
D0-0
SCF
L0-1
BVB
L3-0
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
VFB

VFB - Formulario

HRO
W0-4
FCB
L5-1
KOE
W4-1
VIK
W3-1
TSG
L2-1
Gol marcado (encajado)
13/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Paderborn vs VfB Stuttgart: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 31 de enero de 2023 en la DFB-Pokal, cuando el Stuttgart ganó 2-1 a domicilio en Paderborn. En los cinco enfrentamientos directos registrados, el Stuttgart ha ganado cuatro veces, con un empate y ninguna victoria para el Paderborn. El Stuttgart también ha marcado más goles en la serie, incluida una victoria a domicilio por 4-1 en la DFB-Pokal de 2002.

Cara a cara

PaderbornEmpateVfB Stuttgart
0
1
4
DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
F
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
F
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
F
DFB-Pokal
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
F
DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
F
3Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FriburgoFriburgoSCF
3300101+99
W
W
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
W
W
W
3
AugsburgoAugsburgoFCA
321093+67
D
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
321072+57
W
D
W
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
W
L
W
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
L
W
W
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
D
W
L
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
L
W
D
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
W
L
D
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
D
W
L
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
W
D
L
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
311157-24
D
L
W
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
W
L
L
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
L
W
L
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
L
L
D
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
L
L
D
17
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
3003312-90
L
L
L
18
HamburgoHamburgoHSV
3003012-120
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
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