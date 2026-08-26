Cómo conseguir entradas para el Osasuna vs Espanyol: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

Osasuna se enfrenta al Espanyol el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Estadio El Sadar de Pamplona.

En su enfrentamiento más reciente, disputado en el mismo escenario en mayo de 2026, el Espanyol logró una victoria a domicilio por 2-1 sobre Osasuna. Históricamente, los duelos entre estos dos equipos en El Sadar han sido muy igualados y con marcadores ajustados.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Osasuna vs Espanyol, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Osasuna vs Espanyol de LaLiga?

El Osasuna vs Espanyol se disputa en el Estadio El Sadar de Pamplona, con el horario de inicio aún por confirmar.

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

¿Cómo comprar entradas para el Levante vs Barcelona de LaLiga?

Para comprar entradas para el Levante vs Barcelona de LaLiga sin utilizar enlaces web externos, puedes conseguirlas a través de los siguientes canales oficiales y autorizados:

Plataformas oficiales directas

Portal oficial de venta de entradas del Levante UD: Cuando el Levante sea anfitrión del partido en el Estadio Ciutat de València, cómpralas directamente en la sección de entradas de la página web oficial del Levante UD. Los abonados suelen recibir acceso prioritario y descuentos.

Portal oficial de venta de entradas del FC Barcelona: Cuando el Barcelona sea anfitrión del partido en el Camp Nou o en su estadio designado, compra las entradas directamente a través de la página web oficial del FC Barcelona o su aplicación móvil.

Taquillas oficiales: Las entradas pueden comprarse en persona el día del partido, o en los días previos al encuentro, en las taquillas del estadio del equipo anfitrión, siempre que el evento no esté agotado.

Plataformas secundarias de venta de entradas: Revendedores de entradas o mercados secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Levante vs Barcelona de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Levante vs Barcelona en LaLiga varían en función de la categoría del asiento y del canal de compra:

Precios estándar directos en taquilla y oficiales

Valor nominal / Asientos estándar: Los precios oficiales directos de las entradas suelen oscilar entre 90 € y 230 € para zonas de asientos estándar como las secciones Gol Corner, Lateral o Tribuna Central.

Asientos VIP y premium: Los asientos de categoría alta o los paquetes hospitality suelen empezar en 300 € o más.

Mercados secundarios de reventa de entradas

Acceso básico / Precio más bajo disponible: En los mercados secundarios de entradas, como StubHub, los precios de salida suelen comenzar en torno a 130 $-170 $.

Alta demanda / Asientos centrales: Los asientos premium en el centro del campo o las reventas de última hora pueden alcanzar precios superiores a 200 €-400 € o más, dependiendo de la disponibilidad y de la demanda del mercado.

Osasuna vs Espanyol de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Osasuna y Espanyol

Los últimos cinco partidos de Osasuna fueron todos amistosos de pretemporada, con un balance de tres victorias y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-2 ante Al-Ain, y antes de eso también cayó por 2-1 frente al SSC Napoli en su último ensayo previo. En el lado positivo, las victorias ante Norwich City, Ipswich Town y Racing Santander demostraron que puede sacar resultados en amistosos, aunque el nivel de los rivales varió considerablemente a lo largo de esos cinco partidos.

Los últimos cinco partidos del Espaynol abarcan tanto fútbol de competición como amistosos, con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Real Madrid en LaLiga, aunque antes de eso venció al Levante por 3-0 en la jornada inaugural de la temporada. En pretemporada, empató 3-3 con el Middlesbrough y 2-2 con el Burnley, y perdió 3-1 ante el Coventry City. A lo largo de esos cinco partidos, el Espanyol marcó diez goles y encajó ocho.

Osasuna vs Espanyol: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en LaLiga el 17 de mayo de 2026, con victoria del Espanyol por 2-1 a domicilio en el Estadio El Sadar. Antes de eso, el Espanyol ganó 1-0 como local ante Osasuna el 31 de agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Espanyol tiene una ligera ventaja con dos victorias frente a una de Osasuna, mientras que dos empates completan el balance, incluido un 0-0 en el campo del Espanyol en diciembre de 2024 y un empate 1-1 en febrero de 2023.

Clasificación de Osasuna y Espanyol

En la parte inicial de la tabla de LaLiga, el Espanyol es quinto, mientras que Osasuna ocupa la 16.ª posición.