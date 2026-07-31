Cómo conseguir entradas para el Nottingham Forest vs Leeds United: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Nottingham Forest arrancó su campaña de la Premier League con una victoria la temporada pasada y tratará de firmar otro inicio positivo esta vez, bajo la dirección del exentrenador del Palace, Oliver Glasner. Se enfrenta al Leeds United en el City Ground el sábado 22 de agosto.

El Forest vivió una montaña rusa de emociones la temporada pasada. A pesar de mover ficha en el banquillo en no menos de cuatro ocasiones y de pelear por la permanencia en la Premier League, firmó una memorable campaña europea y enderezó el rumbo bajo la dirección de Vítor Pereira, perdiendo solo uno de sus últimos 10 partidos de la Premier League.

Los aficionados que quieran comprar entradas para el estreno en el City Ground esperarán un duelo entretenido, ya que los dos enfrentamientos entre Forest y Leeds de la temporada pasada terminaron 3-1 a favor del equipo local. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Nottingham Forest vs Leeds United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Nottingham Forest y Leeds United?

El Nottingham Forest recibe al Leeds United en el City Ground de Nottingham, con el saque inicial programado para las 15:00 (BST).

Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

¿Cómo comprar entradas para el Nottingham Forest vs Leeds United de la Premier League?

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se inscriben durante un periodo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota sus localidades, los socios que se quedaron sin entrada en el sorteo pueden comprar las entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no socio es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nottingham Forest vs Leeds United de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros en niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los grandes duelos contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en lateral y en los anillos inferiores tienen precios premium, mientras que los asientos en los anillos superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se requiere membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador disponga de una membresía oficial de pago activa del club para poder entrar en sorteos o en intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y, por lo general, se venden en exclusiva a los abonados de nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos de membresía.

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