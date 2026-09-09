Noruega recibe a Dinamarca en el Ullevaal Stadion de Oslo el jueves 24 de septiembre, en el arranque de su campaña 2026/27 de la UEFA Nations League en la Liga A, Grupo A4, junto a Portugal y Gales. Los dos vecinos escandinavos volverán a verse las caras en noviembre en una cita verdaderamente histórica, ya que será su primer enfrentamiento oficial en esta competición.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Noruega vs Dinamarca, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares donde comprar.

¿Cuándo es el saque inicial del Noruega vs Dinamarca de la UEFA Nations League A?

El Noruega vs Dinamarca se disputa en el Ullevaal Stadion de Oslo, con el horario de inicio aún por confirmar a través de tu operador regional.

UEFA Nations League A - Jornada 1 24 sept 2026 - 14:45 Ullevaal

¿Dónde comprar entradas para el Noruega vs Dinamarca?

Las entradas para el partido de Oslo se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación Noruega de Fútbol, con prioridad normalmente para los miembros antes de que cualquier cupo restante salga a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Danesa de Fútbol (DBU) son el equivalente para el partido de vuelta en Copenhague.

StubHub es la mejor opción si las localidades del sitio oficial están agotadas. Ofrece una amplia gama de opciones de asientos para el partido inaugural en el Ullevaal Stadion de Oslo, así como anuncios para la vuelta en el Parken Stadium de Copenhague.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este duelo:

Venta general oficial – se abre después de que se cierren las ventanas de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada jornada

Un enfrentamiento inédito – al ser el primer duelo de Nations League entre ambas selecciones, se espera que la demanda aumente rápidamente, especialmente para el desenlace en Copenhague

Transferencias garantizadas – cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido

Mercado secundario – StubHub es la mejor opción si las localidades del sitio oficial están agotadas

Dada la importancia del desenlace en Copenhague en particular, se recomienda encarecidamente reservar con antelación para ambos partidos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Noruega vs Dinamarca?

Los precios oficiales para el partido de Oslo se fijan a través de los canales de venta de la Federación Noruega de Fútbol, con toda la gama disponible, desde asientos estándar hasta premium, a precio oficial mientras haya cupo. Los precios oficiales de la DBU se aplican del mismo modo para el partido de Copenhague.

StubHub es la mejor opción si las localidades del sitio oficial están agotadas, y esta es una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Entradas más baratas (Oslo): desde unos 55 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías del Ullevaal Stadion

Entradas de gama media (Oslo): asientos centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Desenlace en Copenhague: se espera que los precios en el Parken Stadium suban a medida que la fase de grupos llegue a su conclusión, con este primer duelo entre ambas selecciones generando ya un importante interés inicial

Como ocurre con cualquier partido que pueda decidir la clasificación final de un grupo, los precios pueden variar rápidamente, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si cuentas con un presupuesto concreto.

Noruega vs Dinamarca en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Forma de Noruega y Dinamarca

Los últimos cinco partidos de Noruega dejaron tres victorias y dos derrotas, con ocho goles a favor y nueve en contra en esa racha. Su compromiso más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. Antes de esa derrota, había encadenado dos victorias, superando a Brasil por 2-1 y a Costa de Marfil por 2-1, antes de una dura derrota por 4-1 ante Francia. Noruega abrió esa serie de cinco encuentros con un triunfo por 3-2 sobre Senegal.

Los últimos cinco partidos de Dinamarca se saldaron con una victoria, dos empates y dos derrotas, con ocho goles a favor y ocho en contra. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 con RD Congo en un amistoso. Antes de eso, sufrió una derrota por 2-2 ante Chequia en la fase de clasificación para el Mundial, ganó 4-0 a Macedonia del Norte, perdió 4-2 ante Escocia y empató 2-2 con Bielorrusia.

Noruega vs Dinamarca: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un amistoso en junio de 2024, cuando Dinamarca ganó 3-1 en casa. En los últimos cinco partidos registrados, Dinamarca ha ganado tres veces, con un empate y una victoria de Noruega. La única victoria de Noruega en el conjunto de datos llegó en un clasificatorio para la Eurocopa de 2011, cuando los equipos empataron 1-1 en Oslo antes de que Dinamarca ganara el partido de vuelta por 2-0 en Copenhague.

Clasificación de Noruega vs Dinamarca

En el Grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League, Dinamarca es actualmente primera y Noruega segunda.