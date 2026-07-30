Cómo conseguir entradas para el Newcastle United vs Liverpool: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Newcastle y Liverpool siempre protagonizan uno de los enfrentamientos más esperados de cualquier temporada de la Premier League y, por suerte para los aficionados de ambos clubes, así como para los neutrales, ambos equipos se verán las caras en St James' el domingo 23 de agosto, durante la jornada inaugural. No pierdas la oportunidad de reservar tus asientos hoy mismo.

Para añadir aún más interés, Newcastle y Liverpool tienen nuevos entrenadores al mando, tras la sorprendente reciente marcha de Eddie Howe y el despido de Arne Slot en mayo.

En cuanto a la plantilla, ambos han perdido a caras conocidas como Mo Salah y Anthony Gordon, con una oleada de jóvenes fichajes incorporados, entre ellos Bazoumana Touré (Newcastle) y Jérémy Jacquet (Liverpool).

Con ambos equipos deseosos de empezar con buen pie la nueva campaña, este promete ser otro enfrentamiento memorable. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Newcastle United vs Liverpool, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Newcastle United y Liverpool?

El Newcastle United vs Liverpool está programado para comenzar a las 16:30 BST del domingo 23 de agosto, en St James' Park, en Newcastle.

Premier League - Jornada 1 23 ago 2026 - 11:30 St James' Park

Cómo comprar entradas para el Newcastle United vs Liverpool de la Premier League

Hay múltiples opciones de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales para partidos hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante un periodo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los socios que se quedaron sin entrada en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no socio prácticamente no existe en los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United vs Liverpool de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o derbis entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en las bandas y en los anillos inferiores tienen precios premium, mientras que los del anillo superior detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se requiere membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para socios.

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