Cómo conseguir entradas para el Newcastle United vs Hull City: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

¿Aún no has hecho una visita a la catedral del fútbol que es St James' Park esta temporada? Muy pronto tendrás la oportunidad perfecta, ya que el Newcastle United recibe al Hull City en un duelo de la Premier League el sábado 19 de septiembre. Reserva tus entradas hoy mismo.

Los aficionados del Newcastle ya han presenciado varios thrillers cargados de acción en St James' Park y la nueva temporada no ha hecho más que empezar. El Newcastle arrancó con un épico 2-2 contra el Liverpool en liga y después superó al West Brom por 3-2 en la Carabao Cup para mandar a casa felices a los aficionados vestidos de blanco y negro.

La temporada pasada, el Newcastle logró victorias en casa por 2-1 y 4-3 ante los recién ascendidos Burnley y Leeds, respectivamente. Matthias Jaissle, que asumió el cargo de entrenador en verano, espera que el Newcastle pueda mantener esa dinámica ganadora ante otro recién llegado a la Premier League, el Hull City.

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¿Cuándo es el partido de Premier League entre Newcastle United y Hull City?

El Newcastle United vs Hull City se disputa en St James' Park (Newcastle) el sábado 19 de septiembre, con el saque inicial programado para las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 10:00 St James' Park

Cómo comprar entradas para el Newcastle United vs Hull City de Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales para cada partido hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los socios que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no socio prácticamente no existen en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United vs Hull City de Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes enfrentamientos contra rivales del top 6 o contra rivales de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y los de grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos de grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más económicas.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago del club activa para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos para socios.

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