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Portugal players pose for a team photo before the UEFA Nations LeagueGetty Images
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Cómo conseguir entradas para el Mundial de Portugal 2026: fechas, calendario, precios y más

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Portugal

No te pierdas a uno de los equipos más emocionantes del mundo en el Mundial.

Los aficionados al fútbol esperan ver a Cristiano Ronaldo y a la selección portuguesa en Norteamérica durante el Mundial de 2026 este verano. 

Portugal ha brillado en la última década: ganó la Euro 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

¿Logrará Portugal dominar su grupo? Podrías estar en Estados Unidos para descubrirlo. En GOAL te contamos todo sobre las entradas para el Mundial 2026: cómo conseguirlas y cuánto cuestan.

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¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Portugal en el Mundial 2026?

FechaPartido (hora de inicio local)LugarEntradas
Miércoles, 17 de junioPortugal vs. República Democrática del Congo (12:00)NRG Stadium (Houston)Entradas
Martes 23 de junioPortugal vs Uzbekistán (12:00 h)Estadio NRG (Houston)Entradas
Sábado 27 de junioColombia vs. Portugal (19:30 h)Estadio Hard Rock (Miami Gardens)Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Portugal 2026?

Las loterías oficiales de la FIFA —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su nivel más bajo.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

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Entradas para la Copa del Mundo de Portugal 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Portugal en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

EscenarioRango de precios de las entradas
Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)60 $ - 620 $
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $
Octavos de final105 $ - 750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1775 $
Semifinales 420 $ - 3 295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

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Consigue entradas con servicios VIP para la Copa del Mundo de Portugal 2026.

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Portugal que incluyen entradas premium, comida y bebida, y más, disponibles en los tres países anfitriones. 

Los paquetes se ofrecen de la siguiente manera:

Partido individual

  • Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excluidos CAN, MEX y USA).
  • Octavos, cuartos o final de consolación: cualquier partido
  • Opciones de hospitalidad: Sala junto al campo, VIP, Sala del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA.
  • Desde 1.400 USD por persona

Serie de sedes

  • Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.
  • Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.
  • Válido para todos los días de partido y fases.
  • Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.
  • Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

  • Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.
  • Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.
  • Válido para todos los días y sedes.
  • «Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).
  • Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA
  • Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Qué se puede esperar de Portugal en el Mundial?

Aunque cerremos los ojos y tapemos los oídos, es inevitable: en los próximos meses Cristiano Ronaldo se retirará del deporte que lo convirtió en una leyenda mundial.

Ronaldo, quien debutó con Portugal en 2003, lideró la clasificación para el Mundial 2026 y ya suma 143 goles internacionales.

No sorprende que el ascenso de Portugal en la clasificación de la FIFA coincida con la irrupción de CR7. Antes de Corea/Japón 2002, solo había disputado dos Mundiales en 70 años. Desde entonces, ha jugado todos y alcanzó un cuarto puesto en 2006.

¿Cuándo se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo tendrá 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Foxborough) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG (Houston)68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Inglewood) 69 650 
 Estadio Hard Rock (Miami Gardens)64 091 
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576 
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827 
 Estadio Levi's (Santa Clara)69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123