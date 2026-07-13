La Copa del Mundo de la FIFA 2026 alcanza su punto álgido, con una venta de entradas que ya bate todos los récords.

Ya estamos en octavos de final, donde nacen los sueños y caen los gigantes.

Noruega sorprendió al pentacampeón Brasil en Nueva York, mientras Inglaterra, con diez, venció 3-2 a México en un clásico de infarto en el Azteca. Su premio: un vibrante duelo de estrellas en cuartos, el sábado 11 de julio en Miami.

Hoy, Francia y Marruecos se miden en Boston.

Consulta el calendario completo de los próximos partidos del Mundial 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más

¿Puedo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026?

Sí, desde el 2 de abril.

Se accede a través del portal de entradas de la web de la FIFA para residentes internacionales, estadounidenses y canadienses.

En México, usa el Mercado de Intercambio de la FIFA, que también está abierto y ofrece garantías oficiales.

Los mercados secundarios como StubHub siguen siendo una opción popular para quienes buscan ubicaciones específicas o entradas para los partidos más demandados.

Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La FIFA ya avisó que, con precios dinámicos, los boletos arrancan en 60 dólares para la fase de grupos y pueden superar los 10 000 dólares en la final.

Los precios pueden fluctuar según la fase de venta.

A continuación se muestran las estimaciones:

Fase Rango de precios Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105–750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 10.875 $

¿En qué consiste el sistema de precios variables de la FIFA?

Esta estrategia, ya habitual en el deporte y el entretenimiento, ajusta los precios para optimizar ventas y asistencia.

La FIFA usa precios variables (y dinámicos) para la Copa del Mundo 2026, por lo que los precios pueden cambiar en cada fase de venta según demanda y disponibilidad de cada partido.

Los precios pueden cambiar en cualquier momento, lo que ofrece flexibilidad ante imprevistos.

Antes de cada fase de venta, la FIFA fija los precios de forma flexible; luego, la fijación dinámica entra en vigor.

¿Qué selecciones se han clasificado para la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Un total de 211 selecciones iniciaron el proceso, y las 48 plazas ya están cubiertas, incluidas las tres naciones anfitrionas —Canadá, México y Estados Unidos—, que se clasificaron automáticamente.

El plantel final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 es:

AFC (Asia): Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán

Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán CAF (África): Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez CONCACAF (América del Norte, Central y el Caribe): Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos

Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos CONMEBOL (Sudamérica): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oceanía): Nueva Zelanda

Nueva Zelanda UEFA (Europa): Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia, Suiza, Turquía

El proceso de clasificación terminó el 31 de marzo de 2026, y los ganadores de las eliminatorias intercontinentales y europeas se aseguraron su plaza en el torneo ampliado a 12 grupos, que dará comienzo este mes de junio.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos.

País Estadio (ciudad) Capacidad para el torneo de la Copa del Mundo Canadá BC Place (Vancouver) 54 000 BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Azteca (Ciudad de México) 83 000 Estadio Akron (Guadalajara) 48 000 Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000 Estadio Gillette (Boston) 65 000 Estadio AT&T (Dallas) 94 000 Estadio NRG, Houston 72 000 Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000 Estadio SoFi (Los Ángeles) 70 000 Estadio Hard Rock, Miami 65 000 Estadio MetLife, Nueva York 82 500 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69 000 Estadio Levi's, San Francisco 71 000 Lumen Field, Seattle 69 000

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica.

Por primera vez, participarán 48 selecciones y el torneo será organizado por tres países.

¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Las sedes son: