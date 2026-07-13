El Mundial de la FIFA 2026 ha alcanzado un punto de auténtica ebullición, y la carrera global por las entradas para el Mundial ha batido oficialmente todos los récords históricos.

El cuadro ya ha dejado espectáculos de infarto: Noruega sorprendió a la cinco veces campeona Brasil en Nueva York, mientras que una selección inglesa con diez hombres resistió ante la coanfitriona México para imponerse por 3-2 en un thriller ya histórico en el Estadio Azteca. ¿Su premio? Un cruce de cuartos de final repleto de estrellas, ya fijado para el sábado 11 de julio en Miami.

Planificar tu estrategia para conseguir entradas para el torneo requiere una investigación cuidadosa sobre los plazos oficiales de solicitud y las categorías de asientos en cada sede. Mientras ultimas tus preparativos para el torneo, asegurarte de que tu cuenta de juego deportivo esté totalmente financiada con créditos de bonificación es una decisión inteligente. Visita nuestra reseña promocional para desbloquear recompensas de primer nivel con nuestro código promocional verificado de 1xbet. Estamos oficialmente en plena intensidad de los dramáticos octavos de final, donde se forjan los sueños del torneo y los gigantes de peso pesado van cayendo por el camino.

Mientras tanto, Francia y Marruecos han sellado con éxito su camino hacia un duelo de altos vuelos en Boston hoy.

Calendario completo de los próximos partidos del Mundial 2026

¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa Visa, el sorteo anticipado de entradas y el sorteo de selección aleatoria posterior al sorteo, han concluido oficialmente.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas durante esas fases, la disponibilidad primaria está ahora en mínimos históricos.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de ventas de última hora está actualmente activa, tras haberse lanzado el 1 de abril. A diferencia de rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se venden estrictamente por orden de llegada y con confirmación inmediata. Esto representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

El Mercado Oficial de Reventa de la FIFA también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario para las entradas que compres.

LEER MÁS: Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más

¿Puedo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026?

Sí. El Mercado de Reventa de la FIFA es el canal oficial para intercambios seguros y reabrió el 2 de abril.

Se puede acceder a él a través del portal de entradas del sitio web de la FIFA para residentes internacionales, estadounidenses y canadienses.

Los residentes de México deben utilizar el FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), que también reabrió para gestionar transacciones locales de reventa bajo las salvaguardas oficiales.

Los mercados secundarios como StubHub siguen siendo una opción popular y viable para los aficionados que buscan bloques de asientos específicos o acceso a los partidos más candentes del torneo.

Asegúrate de consultar los términos y condiciones del sitio web en el que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de la FIFA 2026?

La FIFA anunció anteriormente que, con la tarificación dinámica en vigor, las entradas pueden arrancar en apenas 60 $ para los primeros partidos de la fase de grupos, pero pueden superar los 10.000 $ para la final.

Es probable que los precios fluctúen a lo largo de las distintas fases de lanzamiento/venta de entradas.

A continuación se muestran las estimaciones:

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (sin incluir a los países anfitriones) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de Estados Unidos, Canadá y México) 75 $ - 2.735 $ Dieciseisavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1.775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 10.875 $

¿Qué es la tarificación variable de la FIFA?

El enfoque de la FIFA en materia de venta de entradas se alinea con las tendencias de diversos sectores del deporte y el entretenimiento, en los que los precios fluctúan para optimizar las ventas y la asistencia.

La FIFA aplica la tarificación variable, junto con la tarificación dinámica, al proceso de venta de entradas para el Mundial 2026, lo que significa que los precios pueden fluctuar a lo largo de las distintas fases de venta en función de una revisión de la demanda y la disponibilidad de cada partido.

Los precios de las entradas están sujetos a cambios en cualquier momento, lo que ofrece una mayor flexibilidad para gestionar posibles imprevistos.

Con la tarificación variable de la FIFA para el Mundial 2026, los precios se fijan de manera flexible antes de que las entradas se ofrezcan en cada fase de venta. Sin embargo, la tarificación dinámica entrará en vigor una vez que se abra una fase de venta.

¿Qué selecciones se han clasificado para el Mundial de la FIFA 2026?

Un total de 211 selecciones emprendieron el camino hacia la 23.ª edición del Mundial de la FIFA, y las 48 plazas para selecciones nacionales ya están oficialmente completas. Esto incluye a las tres naciones anfitrionas, Canadá, México y Estados Unidos, que se clasificaron automáticamente.

La lista definitiva para el Mundial de la FIFA 2026 es la siguiente:

AFC (Asia): Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán

Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán CAF (África): Argelia, Cabo Verde, RD Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

Argelia, Cabo Verde, RD Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez CONCACAF (Norteamérica/Centroamérica y Caribe): Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos

Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos CONMEBOL (Sudamérica): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oceanía): Nueva Zelanda

Nueva Zelanda UEFA (Europa): Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Chequia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia, Suiza, Türkiye

El proceso de clasificación concluyó el 31 de marzo de 2026, con los últimos ganadores de las repescas intercontinentales y europeas asegurando sus plazas en el torneo ampliado de 12 grupos que comenzará este junio.

¿Cuáles son las sedes del Mundial de la FIFA 2026?

Allá por junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades anfitrionas del Mundial de la FIFA 2026, dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos.

País Estadio (ciudad) Aforo del torneo del Mundial Canadá BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 México Estadio Azteca (Ciudad de México) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Ángeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, Nueva York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

¿Cuándo es el Mundial de la FIFA 2026?

El Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, abarcando 16 ciudades anfitrionas en Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos a lo largo de 34 días en toda Norteamérica.

Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y estará organizado conjuntamente por tres países.

¿Dónde es el Mundial de la FIFA 2026?

Las ciudades anfitrionas del Mundial de la FIFA 2026 son las siguientes: