Cómo conseguir entradas para el Masters 2026: precios, información sobre el Augusta National Golf Club y mucho más

Para algunos jugadores y aficionados, el primer Major del año, el Masters, que se celebra en el Augusta National de Georgia, es el momento culminante de la temporada de golf. Comienza la cuenta atrás hasta que el primer grupo dé el primer golpe en el Masters de este año, el 9 de abril.

Rory McIlroy pasó a la historia del Masters al hacerse con su primera chaqueta verde hace doce meses y completar al mismo tiempo el Grand Slam de su carrera.

Deja que GOAL te explique cómo puedes comprar entradas para el Masters, incluyendo cuánto cuestan y dónde puedes conseguirlas.

¿Cuándo se celebra el Masters 2026 en Augusta?

La 90.ª edición del Torneo Masters está programada para celebrarse del jueves 9 de abril al domingo 12 de abril en Augusta, Georgia.

Antes del inicio del torneo, las rondas de práctica tendrán lugar el lunes 6 de abril y el martes 7 de abril.

El miércoles 8 de abril se celebra el «Par 3 Contest», que se juega en un campo independiente de 9 hoyos y par 27 situado en la esquina noreste del Augusta National.

Cómo conseguir entradas para el Masters 2026

Dado que la demanda de entradas para el Masters supera con creces la oferta, las entradas se distribuyen al azar. Participar en el sorteo del Masters es la única forma de conseguir entradas oficiales para los eventos de la semana en Augusta.

El sorteo de entradas para el torneo de 2026 estuvo abierto entre el 1 y el 20 de junio de 2025, y los interesados tuvieron que registrarse y presentar su solicitud en la página web del Masters.

Aunque solo se permitía una solicitud por persona o por hogar, se podían solicitar entradas en varios días. Los ganadores fueron notificados por correo electrónico en julio, y se les pidió que realizaran el pago poco después.

Quienes no consiguieran entradas a través del sorteo pueden considerar sitios de reventa como StubHub, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir entradas para el Masters.

Los precios pueden ser más elevados en los sitios de reventa, pero si ansías acceder al Augusta National, podrían ser la mejor opción para conseguir entradas muy codiciadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Masters 2026?

Si tuviste la suerte de ser seleccionado mediante el sorteo, las entradas para el Masters 2026 tenían los siguientes precios:

Rondas de práctica (lunes y martes): desde 125 $

desde 125 $ Concurso Par 3 (miércoles): desde 150 $

desde 150 $ Días del torneo (jueves-domingo): desde 160 $

Para quienes busquen paquetes de hospitalidad del Masters, «The Map & Flag» es la opción premium de lujo oficial del Augusta National, con pases semanales disponibles por unos 17 000 $.

Recuerda estar atento a la página web oficial del Masters para obtener información adicional y también a sitios de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual de entradas.

Historia del Augusta National Golf Club

El Masters se celebra en el Augusta National Golf Club y es el único de los cuatro Grandes que se juega en el mismo campo todos los años.

El campo del Augusta National tiene características específicas, como lie irregulares en las calles, vientos arremolinados y greens rápidos y ondulados, que favorecen a algunos jugadores, mientras que otros tienen dificultades.

Fundado por Bobby Jones y Clifford Roberts, el campo del Augusta National fue diseñado por Jones y Alister MacKenzie y abrió sus puertas en 1932. El Masters se ha disputado en el club desde 1934, y Horton Smith ganó esa edición inaugural.

Cada uno de los hoyos del Augusta National lleva el nombre de una planta distintiva. Algunos han cambiado a lo largo de los años; el hoyo 14, por ejemplo, solía conocerse como «Spanish Dagger», pero ahora se llama «Chinese Fir» por la exótica planta que se encuentra en el lado izquierdo de la calle. A lo largo de los años, se han añadido más de 80 000 plantas de más de 350 variedades a los terrenos del Augusta National.

Qué esperar del Masters 2026

Los mejores golfistas del mundo se dan cita en el espectacular Augusta National Golf Club para la 90.ª edición del Masters.

Rory McIlroy regresa a Georgia con el objetivo de defender el título del Masters que ganó de forma espectacular el año pasado. Sin embargo, no ha habido ningún ganador que repitiera desde Tiger Woods en 2002 y, en general, el ganador de la chaqueta verde del año anterior ni siquiera ha logrado plantear un desafío en su regreso al venerado campo de Augusta. Solo 4 de los últimos 11 ganadores han logrado terminar entre los 10 primeros al defender el título, y tres ni siquiera superaron el corte.

Sin embargo, es el campeón de 2022 y 2024, Scottie Scheffler, quien es el favorito de las casas de apuestas para volver a encabezar la clasificación. Desde su debut en Augusta en 2020, no ha terminado por debajo del puesto 19 y ha logrado cuatro resultados entre los 10 primeros consecutivos.

La forma a principios de temporada ha resultado ser un factor vital en ediciones anteriores del Masters, ya que los cuatro últimos ganadores lograron al menos una victoria en el PGA Tour entre enero y marzo de ese año. Chris Gotterup ha tenido altibajos en ocasiones, pero sus dos triunfos en el Sony Open de Hawái y el WM Phoenix Open son dignos de mención. Aunque hay que remontarse a Fuzzy Zoeller en 1979 para encontrar la última vez que un debutante se alzó con la victoria en Augusta.