Cómo conseguir entradas para el Manchester United vs Tottenham Hotspur: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

El Manchester United se enfrenta al Tottenham Hotspur el sábado 10 de octubre de 2026 en Old Trafford, en Mánchester.

Sin embargo, el Tottenham ha firmado buenas actuaciones en Old Trafford en los últimos años, incluidas victorias tanto en liga como en copa durante la temporada 2024-25. En su duelo liguero más reciente en Old Trafford, en febrero de 2026, el Manchester United logró una victoria por 2-0 gracias a los goles de Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester United vs Tottenham Hotspur, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Manchester United vs Tottenham Hotspur de la Premier League?

El partido Manchester United vs Tottenham Hotspur se disputa en Old Trafford, en Mánchester, el sábado 10 de octubre de 2026

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 12:30 Old Trafford

¿Cómo comprar entradas para el Manchester United vs Tottenham Hotspur de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de Premier League entre Manchester United y Tottenham Hotspur en Old Trafford, sigue estos pasos y opciones clave:

Membresía oficial del club: La forma principal y más fiable de asegurarte entradas para la grada local es a través de la web oficial del Manchester United. Primero debes registrarte para obtener una membresía oficial Man Utd Adult o Junior, que da acceso a sorteos de entradas, ventanas de venta prioritaria y ventas para partidos de alta demanda.

Sorteos y tandas de venta de entradas: Los partidos destacados como el del Tottenham Hotspur suelen distribuirse mediante un sistema de sorteo para los miembros oficiales. Asegúrate de estar pendiente del portal de entradas del club para conocer las fechas de apertura de los sorteos y los anuncios de nuevas tandas de entradas al principio de la temporada.

Paquetes hospitality para el día de partido: Si las entradas generales se agotan, comprar un paquete hospitality oficial directamente a través del Manchester United es una forma garantizada de asistir. Las entradas hospitality incluyen asientos premium junto con ventajas como comida previa al partido, acceso a salas y programas oficiales del encuentro gratuitos.

Socios oficiales de viajes y entradas: Los revendedores primarios autorizados y los socios de viajes ofrecen paquetes oficiales de entradas y hotel. Comprar a través de estas plataformas verificadas garantiza la autenticidad de las entradas sin arriesgarse a accesos no válidos.

Plataformas del mercado secundario: Si las entradas están agotadas en los canales principales, las plataformas de intercambio entre aficionados y las webs de venta secundaria, como StubHub, suelen tener entradas disponibles hasta el mismo día del partido, aunque los precios pueden variar según la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester United vs Tottenham Hotspur de la Premier League?

Los precios de las entradas para el Manchester United vs. Tottenham Hotspur en Old Trafford varían en función de la plataforma de compra, la categoría del asiento y el tipo de entrada:

Entradas oficiales a precio de venta al público (miembros del Manchester United) : Como se trata de un partido de categoría A en Old Trafford, las entradas estándar de admisión general para adultos compradas directamente a través del sistema oficial de sorteo del club suelen oscilar entre 40 £ y 70 £, dependiendo de la ubicación en el estadio. Hay tarifas reducidas para júnior y sénior.

Paquetes hospitality para el día de partido : Las opciones oficiales de hospitality, que incluyen asientos premium acolchados, comida y acceso a salas, compradas directamente al club o a socios de viajes autorizados, parten aproximadamente de 250 £ a 450 £+ por persona.

Plataformas del mercado secundario y revendedores : Si compras a través de plataformas de intercambio entre aficionados o webs de venta secundaria como StubHub después de que se agoten las asignaciones principales:

Asientos estándar: Los precios suelen comenzar en torno a 115 £ a 160 £ .

Asientos preferentes: Las zonas de alta demanda o los asientos centrales del anillo inferior pueden situarse entre 170 £ y 350 £+ .

Manchester United vs Tottenham Hotspur de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester United vs Tottenham Hotspur

El Manchester United ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town en la Premier League el 30 de agosto, mientras que también firmó un triunfo por 1-1 en un amistoso ante el Leeds United. Las dos derrotas llegaron ante el Hull City, que ganó 2-0 en la Premier League, y el AC Milan, que venció al United por 4-2 en un amistoso de pretemporada. El United empató 1-1 con el Paris Saint-Germain en su último partido de pretemporada. En esos cinco encuentros, el United marcó diez goles y encajó ocho.

Los últimos cinco resultados del Tottenham reflejan dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado competitivo más reciente fue una derrota por 0-2 ante el Newcastle United en la Premier League el 29 de agosto. Los Spurs sí lograron una cómoda victoria por 5-1 sobre el Charlton Athletic en la Carabao Cup el 26 de agosto, y vencieron al Hoffenheim por 3-0 en un amistoso de pretemporada. Empataron 2-2 con el Hoffenheim en otro amistoso y perdieron 3-0 ante el Brentford en la Premier League. El Tottenham ha marcado once goles y ha encajado siete en esos cinco partidos.

Manchester United vs Tottenham Hotspur: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la Premier League el 7 de febrero de 2026, cuando el Manchester United ganó 2-0 en Old Trafford. Antes de eso, ambos equipos empataron 2-2 en casa del Tottenham en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Tottenham ha ganado dos veces, el United ha ganado una y ha habido dos empates. Esos cinco partidos también incluyen la victoria del Tottenham por 1-0 sobre el United en la final de la Europa League de mayo de 2025 y un triunfo de los Spurs por 4-3 en la Carabao Cup en diciembre de 2024.