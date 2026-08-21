Se acerca rápidamente un enorme duelo de la Premier League. El partido más importante de la temporada para el Manchester United se disputa el domingo 13 de septiembre, cuando reciba en Old Trafford a su rival ciudadano, el Manchester City.

No querrás perderte este encuentro épico. Asegura hoy mismo tus asientos y podrías estar sentado dentro del Teatro de los Sueños viendo cómo se desarrolla esta cita trascendental ante tus propios ojos.

Aunque la mayoría de los recientes derbis de Mánchester en el Etihad Stadium han sido una visión frustrante para los aficionados del Manchester United, los Red Devils ni mucho menos han sido comparsa de sus ruidosos vecinos en Old Trafford. De hecho, el Manchester United ha ganado dos y empatado uno de sus últimos cuatro derbis de la ciudad en casa.

¿Qué espera esta vez? Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester United vs Manchester City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Manchester United y Manchester City?

El Manchester United vs Manchester City se juega en Old Trafford (Mánchester) el domingo 13 de septiembre, con inicio previsto a las 16:30.

Premier League - Jornada 4 13 sept 2026 - 11:30 Old Trafford

Cómo comprar entradas para el partido de Premier League entre Manchester United y Manchester City

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que se hayan quedado fuera del sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de Premier League entre Manchester United y Manchester City?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y descuentos: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en la grada baja tienen precios premium, mientras que los de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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