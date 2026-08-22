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Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Manchester United vs Ipswich Town: paquetes hospitality, precios de la Premier League 2026/27, información del partido y más

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Se presenta una temporada enorme para el Manchester United y tú podrías estar en Old Trafford para su estreno en casa en la Premier League

Después de un par de temporadas complicadas, los aficionados del Manchester United confían en que su equipo por fin haya doblado la esquina. El ambiente positivo se hará notar en Old Trafford para el estreno en casa de los Red Devils en la Premier League contra el Ipswich Town el domingo 30 de agosto, y tú podrías estar allí para disfrutar de la ocasión reservando tus entradas hoy mismo.

La etapa de Michael Carrick como técnico interino fue tan reveladora que la antigua leyenda del Manchester United recibió el cargo de forma permanente dos días antes del final de temporada contra el Brighton, partido que los Red Devils ganaron con autoridad por 3-0. Con la clasificación para la Liga de Campeones garantizada tras terminar en 3.ª posición, Carrick estará decidido a pelear por títulos en todos los frentes durante los próximos meses.

Una de las claves de cualquier futuro éxito del Manchester United pasa por convertir Old Trafford en la fortaleza que fue en su día. Los Red Devils de Jose Mourinho encadenaron una histórica racha de 40 partidos invictos en el 'Teatro de los Sueños' durante 2016 y 2017. ¿Demolerá el United al recién ascendido Ipswich en este emblemático escenario?

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester United vs Ipswich Town, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Manchester United e Ipswich Town?

El Manchester United recibe al Ipswich Town en Old Trafford (Mánchester) el domingo 30 de agosto, con el saque inicial previsto para las 16:30 BST.

crest
Premier League - Jornada 2
Old Trafford

Cómo comprar entradas para el Manchester United vs Ipswich Town de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.
  • Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club, como Red Memberships, One Hotspur u Official Membership. Los socios se registran durante un periodo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los socios que se quedaron fuera del sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: Las ventas abiertas al público general no socio prácticamente no existen en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester United vs Ipswich Town de la Premier League?

El precio de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior, normalmente sub-18 o sub-21, estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los duelos más destacados contra rivales del top seis o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en la grada baja tienen precios prémium, mientras que los asientos en la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una Official Club Membership de pago activa para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de entradas para la afición visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

Forma

MUN

MUN - Formulario

ATM
W2-1
PSG
D1-1
LEE
W1-1
MIL
L2-4
HUL
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
IPS

IPS - Formulario

LEH
W1-0
RAY
W3-0
FCU
W2-4
SUN
W2-1
LEI
W3-1
Gol marcado (encajado)
13/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial reciente entre ambos equipos

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateIpswich
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
12Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Noticias de los equipos y plantillas

Manchester United contra Ipswich alineaciones probables

Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Ipswich crest
Ipswich
IPS

Manager

  • M. Carrick

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
W
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
W
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
W
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
W
5
HullHullHUL
110020+23
W
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
W
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
W
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
W
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
L
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
L
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
L
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
L
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
L
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
L
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso


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