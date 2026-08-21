Cómo conseguir entradas para el Manchester City vs Sunderland: paquetes hospitality, precios de la Premier League 2026/27, información del partido y más

¿Aún no has visto al Manchester City en directo esta temporada? No te preocupes, tendrás otra oportunidad este mes de septiembre, antes de que arranque el parón internacional. El City se enfrenta al Sunderland en la Premier League en el Etihad Stadium el sábado 19 de septiembre.

Reservar entradas para el duelo ante el Sunderland te da la oportunidad de ver de cerca a algunos de los brillantes fichajes veraniegos del Manchester City, incluido Ayyoub Bouaddi. El City desembolsó recientemente más de 80 millones de libras por el joven marroquí, del que se habla maravillas y que impresionó en el escenario global durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Sunderland sufrió una de sus derrotas más abultadas a domicilio de la temporada 2025/26 cuando visitó el Etihad la pasada campaña. Perdía 3-0 a los 65 minutos, con el City camino de una cómoda victoria gracias a los goles de Ruben Dias, Josko Gvardiol y Phil Foden.

¿Firmará el Manchester City otra actuación dominante? GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City vs Sunderland, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Manchester City y Sunderland?

El Manchester City vs Sunderland se disputa en el Etihad Stadium (Mánchester) el sábado 19 de septiembre, con inicio programado a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Sunderland de la Premier League

Hay varias opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se inscriben durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro prácticamente no existe para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City vs Sunderland de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y descuentos: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en lateral y en las gradas bajas tienen precios prémium, mientras que los asientos en las gradas altas detrás de las porterías ofrecen opciones más económicas.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para poder participar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir del deporte mundial. Las asignaciones para aficionados visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de máximo nivel con la mayor cantidad de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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