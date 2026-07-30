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Cómo conseguir entradas para el Manchester City vs Bournemouth: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Todo lo que necesitas saber sobre la compra de entradas para el partido inaugural de la temporada del Manchester City en el Etihad

La era posterior a Pep comienza de verdad el domingo 23 de agosto, cuando Enzo Maresca dirija al Manchester City en el Etihad Stadium para su primer partido de la temporada en la Premier League contra el Bournemouth, y tú podrías estar allí reservando entradas hoy mismo.

No solo el Manchester City ha cambiado de entrenador, ya que Marco Rose ha tomado las riendas en el Bournemouth, con Andoni Iraola mudándose al norte para convertirse en el nuevo técnico del Liverpool.

Jugar contra el Bournemouth traerá malos recuerdos a los aficionados del Manchester City, ya que su empate 1-1 contra el Bournemouth en el Vitality Stadium el pasado mes de mayo acabó con sus sueños de recuperar el título de la Premier League. Sin embargo, el City se ha mostrado dominante en casa, al ganar sus últimos tres partidos contra el Bournemouth en el Etihad por un marcador global de 12-3.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City vs Bournemouth, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Manchester City y Bournemouth?

El Manchester City recibe al Bournemouth en el Etihad Stadium de Mánchester, con inicio programado a las 14:00 BST, el domingo 23 de agosto.

crest
Premier League - Jornada 1
Etihad Stadium

Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Bournemouth de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un periodo establecido semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City vs Bournemouth de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para adultos, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiantes y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top six o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la banda y en los niveles inferiores tienen precios premium, mientras que los asientos en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Estado de forma

MCI

MCI - Formulario

BRE
W3-0
CRY
W3-0
CHE
W0-1
BOU
D1-1
AVL
L1-2
Gol marcado (encajado)
9/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BOU

BOU - Formulario

FUL
W0-1
MCI
D1-1
NFO
D1-1
FCP
W4-1
FCA
W2-5
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Manchester CityEmpateBournemouth
3
1
1
Premier League
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Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Premier League
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Manchester City
MCI
3
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Bournemouth
BOU
1
F
Premier League
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Manchester City
MCI
3
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Bournemouth
BOU
1
F
Copa
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
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Manchester City
MCI
2
F
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
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Manchester City
MCI
1
F
10Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

Noticias de los equipos y plantillas

Manchester City contra Bournemouth alineaciones probables

Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formación
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

Manager

  • E. Maresca

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
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UEFA Europa League
Descenso

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