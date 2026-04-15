Cómo conseguir entradas para el Manchester City - Southampton: precios de la semifinal de la FA Cup, información del partido, hora del saque inicial y más

El Manchester City recibe al Southampton en Wembley el sábado 25 deabril en una semifinal de la FA Cup que ofrece un billete para la final.

El City es segundo en la Premier y el Southampton cuarto en la Championship, así que se espera un duelo igualado.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el partido de la FA Cup entre el Manchester City y el Southampton?

¿Cómo comprar entradas para el partido de la FA Cup entre el Manchester City y el Southampton?

Para la semifinal en Wembley, cada club fijó sus propios criterios de venta. Las entradas se venden solo a través de las páginas web oficiales de ambos equipos.

Cada club dispone de 33 350 localidades.

Los abonados del Manchester City ya pueden comprar hasta dos entradas extra para amigos o familiares.

Ya pueden reservar su zona en el West End los abonados del Southampton para la temporada 2025/26.

Si no lo eres, los socios del Southampton podrán comprar el 16 de abril y la venta general empezará el viernes 17.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la FA Cup entre el Manchester City y el Southampton?

Las entradas para la semifinal de la FA Cup entre Manchester City y Southampton en Wembley cuestan entre 30 £ (adulto) y 150 £ (premium).

Otros precios pueden incluir:

Gastos de gestión: se aplica un pequeño recargo por entrada (Southampton cobra 2,50 £; los del Manchester City varían según el tipo de abono).

se aplica un pequeño recargo por entrada (Southampton cobra 2,50 £; los del Manchester City varían según el tipo de abono). Descuentos : Suelen aplicarse a mayores de 65 y menores de 18 años; algunos clubes añaden una tarifa para jóvenes de 18 a 21 en zonas específicas.

: Suelen aplicarse a mayores de 65 y menores de 18 años; algunos clubes añaden una tarifa para jóvenes de 18 a 21 en zonas específicas. Hospitalidad : los paquetes VIP (con cena y asientos de nivel 2) parten de unas 250-300 £ y pueden superar las 650 £ más IVA para suites completas.

: los paquetes VIP (con cena y asientos de nivel 2) parten de unas 250-300 £ y pueden superar las 650 £ más IVA para suites completas. Gradas depie (licencia): disponibles en las categorías 2, 3 y 4 (Nivel 1 y Nivel 5). Recuerda que se requiere tener al menos 12 años para acceder a estas zonas.

¿Qué esperar del Manchester City ante el Southampton?

Aunque milita en Segunda, esta temporada ha demostrado su nivel. Los Saints llegaron a la final tras ganar 2-1 al Arsenal el 4 de abril y eliminar al Blackburn Rovers por 3-0 el 14 del mismo mes.

El equipo de Russell Martin llega tras golear 3-0 al Blackburn Rovers el 14 de abril, demostrando que puede dañar a cualquier rival.

Sin embargo, el Manchester City es el rey de las grandes citas. El equipo de Pep Guardiola llega con un impulso impresionante tras golear 3-0 al Chelsea en Stamford Bridge el 12 de abril.

Para el City es un escollo clave en su camino hacia otro título nacional.

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