Cómo conseguir entradas para el Manchester City - Brentford: precios de la Premier League, información del partido, hora del saque inicial y más

El Manchester City recibe al Brentford en el Etihad Stadium el sábado 9 de mayo, en un duelo táctico clave mientras la Premier League afronta sus tres últimas jornadas.

El City, segundo, está a cinco puntos del líder Arsenal pero con un partido menos, mientras que el Brentford es séptimo.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y su precio.

¿Cuándo se juega el Manchester City - Brentford de la Premier League?

Premier League - Premier League Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Brentford de la Premier League?

Hay varias opciones: entradas de un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de billetes del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados. Después, a socios que hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante la venta libre.

Si buscas entradas de última hora, muchos aficionados recurren a plataformas de reventa como StubHub.

¿Qué esperar del Manchester City ante el Brentford?

En la penúltima jornada, el City siente la presión tras el 3-3 ante el Everton, que le deja sin margen de error.

El equipo buscará recuperar el nivel exhibido en su último encuentro en el Etihad, donde venció 2-1 al Southampton el 25 de abril y se clasificó para la final de la FA Cup.

Con el título en juego, los Cityzens confiarán en la eficacia de Erling Haaland, líder de la carrera por la Bota de Oro, y en un ataque que ya ha batido dos veces a la defensa del Brentford este curso.

Sin embargo, el Brentford llega a Manchester dispuesto a complicarles la vida.

Los de Thomas Frank viven una temporada histórica y luchan por Europa, a pocos puntos de los seis primeros. Su solidez se vio en el 0-0 ante el United el 27 de abril y el 2-2 con el Everton el 11 de abril.

Aunque el City ganó 1-0 en la ida, el 5 de octubre, la capacidad del Brentford para complicar a los grandes sigue siendo su mayor baza. El equipo confiará en el explosivo Igor Thiago para liderar el ataque y aprovechar cualquier nerviosismo en la zaga del City, que no podrá contar con el lesionado Josko Gvardiol.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City-Brentford de la Premier League?

El precio de las entradas en la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas según la edad (adultos, jóvenes, estudiantes y mayores), aunque los tramos cambian de un equipo a otro.

La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen significativamente en el precio, y las vistas privilegiadas suelen tener un coste superior. Algunos clubes también clasifican los partidos en categorías; por ejemplo, los enfrentamientos estrella contra rivales de renombre pueden entrar en una categoría superior, con precios que aumentan en consecuencia.

La Premier League limita en 30 £ el precio de las entradas de visitante, por lo que pueden ser más asequibles.

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