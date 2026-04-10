El Manchester City recibe al Arsenal en el Etihad Stadium el domingo 19 de abril, en un partido clave para el título de la Premier League.

El City es segundo, a nueve puntos del líder Arsenal, pero tiene un partido menos que podría aprovechar para recortar la ventaja.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Manchester City - Arsenal de la Premier League?

Premier League - Premier League Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Manchester City y el Arsenal?

Hay varias opciones: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de billetes del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases.

Primero, a los abonados. Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante la venta general.

Para entradas de última hora, muchos recurren a plataformas secundarias como StubHub.

¿Qué esperar del Manchester City vs Arsenal?

A pocas jornadas del final de la temporada 2025/26, muchos ven este duelo como clave para el título de la Premier League.

El Arsenal ha liderado gran parte del curso, pero el City de Guardiola ha recuperado su habitual racha de primavera. Aunque los citizens van por detrás en la tabla, llegan con gran impulso anímico tras vencer 2-0 a los Gunners en Wembley el 22 de marzo y ganar la EFL Cup.

El primer duelo liguero, el 21 de septiembre, acabó 1-1 en el Emirates: nadie cedió. La defensa del Arsenal, liderada por Jurrien Timber, sufrirá ante el implacable Erling Haaland, otra vez en la lucha por la Bota de Oro. En el medio, el City deberá contener a Gabriel Martinelli, autor del 1-1 en el minuto 93 en su último duelo liguero.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City-Arsenal de la Premier League?

El precio de las entradas en la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas para adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian según el equipo.

La ubicación de la butaca y la zona del estadio también influyen, y las mejores vistas tienen un coste mayor. Algunos clubes además categorizan los partidos: los duelos más atractivos contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, con precios más altos.

La Premier League ha fijado un precio máximo de 30 £ para las entradas de visitante, por lo que pueden ser una opción más barata.

Noticias y plantillas de los equipos

Manchester City contra Arsenal alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager P. Guardiola Alineación probable Suplentes Manager M. Arteta

Estado de forma

Récord en enfrentamientos directos

Clasificación

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precios de las entradas (entrada general para adultos) Rango de precios de los abonos Entradas Arsenal Estadio Emirates 31,50 £ - 141,00 £ 1073 £ - 2050 £ Información sobre entradas Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ – 944 £ Información sobre entradas Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ – 56,00 £ 633 £ – 875 £ Información sobre entradas Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £–65,00 £ 495 £ – 598 £ Información sobre entradas Brighton & Hove Albion Estadio American Express Community 34,00 £ - 78,00 £ 595–860 £ Información sobre entradas Burnley Turf Moor 50,00 £–75,00 £ 455 £ – 500 £ Información sobre entradas Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ - 940 £ Información sobre entradas Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ - 895 £ Información sobre entradas Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ - 690 £ Información sobre entradas Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ – 3000 £ Información sobre entradas Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 £ 420 £ – Por confirmar Información sobre entradas Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 £ 699 £ - 886 £ Información sobre entradas Manchester City Estadio Etihad 58,00 £ - 75,00 £ 385 £ - 1030 £ Información sobre entradas Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Información sobre entradas Newcastle United St James’ Park 50,00 £ - 58,00 £ 417 £ – 811 £ Información sobre entradas Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ – 660 £ Información sobre entradas Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 £ 390 £ - 720 £ Información sobre entradas Tottenham Hotspur Estadio del Tottenham Hotspur 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ – 2015 £ Información sobre entradas West Ham United Estadio de Londres 30,00 £ - 120,00 £ 310–1.620 £ Información sobre entradas Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ – 833 £ Información sobre entradas

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