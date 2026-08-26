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Cómo conseguir entradas para el Málaga vs Villarreal: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Málaga se enfrenta al Villarreal en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Málaga se enfrenta al Villarreal el miércoles 16 de septiembre de 2026 en el Estadio La Rosaleda de Málaga.

El Villarreal viaja a Andalucía con el objetivo de sumar unos puntos vitales a domicilio en su lucha por una plaza europea en la clasificación liguera. Este partido reaviva una histórica rivalidad en la máxima categoría entre ambos equipos, que se enfrentaron por última vez en LaLiga en abril de 2018, cuando el Málaga logró una victoria en casa por 1-0.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Málaga vs Villarreal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Málaga vs Villarreal de LaLiga?

El Málaga vs Villarreal se disputa en el Estadio La Rosaleda de Málaga.

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Primera División - Jornada 6
Estadio La Rosaleda

¿Cómo comprar entradas para el Málaga vs Villarreal de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre Málaga CF vs. Villarreal CF del 16 de septiembre de 2026 en el Estadio La Rosaleda, tienes varias opciones:

1. Portal oficial de venta de entradas del Málaga CF

Portal oficial de venta de entradas del Málaga CF (entradas.malagacf.com) o a través de la página web principal del club (malagacf.com). La venta oficial al público general suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes de la fecha del partido. Comprar directamente al club local garantiza la validez y los precios oficiales.

2. Taquilla física del estadio (en persona)

Puedes comprar los asientos restantes directamente en la taquilla del estadio durante la semana del partido o el mismo día del encuentro, sujeto a disponibilidad.

3. Plataformas secundarias de reventa

Si las entradas oficiales de admisión general están agotadas, plataformas secundarias como StubHub ofrecen opciones de reventa.

Las entradas suelen aparecer antes en los sitios de reventa por parte de abonados o revendedores.

Los precios los determina la demanda de los vendedores y normalmente son superiores al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Málaga vs Villarreal de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Málaga CF vs. Villarreal CF del 16 de septiembre de 2026 en el Estadio La Rosaleda varían en función de si compras directamente a través de los canales oficiales o de plataformas secundarias:

  • Entradas oficiales del club (precio oficial): Las entradas estándar de admisión general directamente con el Málaga CF suelen oscilar entre 30 € y 75 €, según la grada y la categoría del asiento (por ejemplo, detrás de las porterías frente a lateral de tribuna principal).
  • Paquetes oficiales de hospitality / VIP: Los asientos prémium y las opciones de sala VIP a través de la venta oficial parten de aproximadamente 120 € a 200 €.
  • Plataformas secundarias de reventa: En webs de intercambio de entradas como StubHub, los precios empiezan actualmente en torno a 75 € a 90 € para los asientos de acceso básico, con entradas anunciadas de media que llegan hasta 150 € a 170 € o más, según la demanda.

Málaga vs Villarreal de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Málaga vs Villarreal

El Málaga ha sumado un punto en sus dos partidos de LaLiga hasta ahora, y su racha de cinco encuentros entre competición oficial y amistosos ha dejado una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Deportivo de A Coruna el 24 de agosto. Antes de eso, perdió 2-0 contra el Atletico Madrid en su estreno liguero. En pretemporada empató 2-2 con el Fulham y venció 4-2 al Al-Arabi, aunque también sufrió una derrota por 2-1 ante el AD Ceuta FC en esa secuencia.

El Villarreal llega con dos empates en sus dos partidos de LaLiga. Sus últimos cinco encuentros se saldaron con dos victorias, dos empates y una derrota. Su duelo más reciente fue el empate 2-2 en casa del Atletico Madrid el 23 de agosto. También empató 2-2 con el Racing Santander en la jornada inaugural. Las victorias amistosas ante Galatasaray y Levante enmarcaron una derrota por 3-1 ante el Lens en pretemporada. En esos cinco partidos, el Villarreal marcó siete goles y encajó siete.

MAL

MAL - Formulario

ALA
W4-2
CAC
L2-1
FUL
D2-2
ATM
L2-0
COR
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
VIL

VIL - Formulario

RCL
L3-1
LEV
W1-0
GAL
W1-2
SAN
D2-2
ATM
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Málaga vs Villarreal: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en LaLiga el 1 de abril de 2018, cuando el Málaga ganó 1-0 en La Rosaleda. En los últimos cinco duelos directos registrados, el Málaga suma dos victorias por las dos del Villarreal, además de un empate. Ambos equipos también se enfrentaron en un amistoso en agosto de 2017, que ganó el Málaga por 1-0, y el Villarreal logró una victoria en casa por 2-0 en noviembre de 2017.

Cara a cara

MálagaEmpateVillarreal
2
1
2
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
Amistosos
Málaga badge
Málaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Málaga badge
Málaga
MAL
1
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
F
3Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron1/5

Clasificación del Málaga vs Villarreal

En la clasificación actual de LaLiga, el Villarreal es noveno y el Málaga ocupa la 16.ª posición.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
W
W
3
AlavésAlavésALA
211041+34
D
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
W
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
L
W
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
8
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
16
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
L
18
ElcheElcheELC
201116-51
L
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
L
20
Athletic ClubAthletic ClubATH
100113-20
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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